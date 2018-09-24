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Посол КР в Корее: Я никак не мог скрыть инцидент с чиновницей

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- Екатерина Улитина
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Посол Кыргызстана в Южной Корее Кылычбек Султан настаивает, что экс-министр социального развития Зууракан Каденова находилась в состоянии алкогольного опьянения, когда её сняли с рейса в аэропорту Сеула. Об этом дипломат заявил на сегодняшней пресс-конференции.

- Сотрудники авиакомпании составили акт, который передали в Посольство КР в Корее. В документе сообщалось, что Зууракан Каденова находилась в состоянии алкогольного опьянения и отказывалась покидать самолёт. Этот акт подписали свидетели, в том числе представитель полиции, - рассказал Кылычбек Султан.

Он отметил, что медицинская экспертиза Каденовой, которая могла бы наверняка подтвердить его слова, не проводилась.

Посол заявил, что не мог скрыть информацию об инциденте.

- Возможно, своими действиями я подставляю коллег, я все-таки чиновник. Но поступив по-другому, я бы подставил страну. Тем более, что депутат и авиакомпания распространили информацию раньше, - уверен Кылычбек Султан.


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URL: https://www.vb.kg/373709
Теги:
Южная Корея, посольство, Кыргызстан, Каденова Зууракан, МИД
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Сюжет: Сеульские каникулы Зууракан Каденовой (6 материалов)
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