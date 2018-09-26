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Журналисты жалуются, что во время рейдов с милицией их оскорбляют

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- ВБ
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В МВД КР прошло очередное открытое заседание Общественного совета МВД КР с участием первого заместителя министра внутренних дел Суйуна Омурзакова

Накануне состоялось очередное открытое заседание Общественного совета МВД КР. На открытом заседании Общественного совета приняли участия Первый заместитель министра внутренних дел Кыргызской Республики генерал-майор милиции Суйун Омурзаков, заместитель министра внутренних дел полковник милиции Мирлан Каниметов, а также члены ОС МВД

Кыргызской Республики.

На повестку дня были вынесены актуальные вопросы: "О результатах протокольного поручения вице-премьер-министра Кыргызской Республики Ж.П.Разакова от 5 июля 2018 г; о деятельности МВД Кыргызской Республики по борьбе с похищениями людей и их розыском; О подготовке МВД КР к 100-летию уголовного розыска и прочие вопросы.

Заседание открыл председатель ОС Толкунбек Исаков. Далее поприветствовав всех членов Совета, Первый заместитель министра внутренних дел Кыргызской Республики Суйун Омурзаков пожелал плодотворной работы и выразил готовность к тесному сотрудничеству, а также отметил, что успешное выполнение задач, поставленных перед ОВД, невозможно без поддержки общественности.

После начальник Главного штаба МВД КР полковнику милиции Абдиш Коомбаев выступил с докладом, в котором затрагивались следующие вопросы: о деятельности передвижных приемных милиции (ППМ), о приеме граждан руководителями ОВД Кыргызской Республики в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О порядке рассмотрения обращения граждан и об основных задачах участковых инспекторов милиции.

В свою очередь члены ОС МВД предложили руководству МВД КР рассмотреть вопрос о предоставлении горюче-смазочных материалов для передвижных пунктов милиции.

Собравшиеся обсудили вопросы приема граждан населения, а также члены ОС МВД КР предложили улучшить обратную связь МВД с населением.Затем слово было предоставлено начальнику Службы криминальной милиции МВД КР полковнику милиции Нурлану Абдиеву.

Начальник подразделения ознакомил участников о проведенной работе по борьбе с похищениями людей и их розыском.

"Борьба с фактами похищения людей и их розыском является одним из приоритетных направлений деятельности Службы криминальной милиции МВД КР.Проведенный анализ свидетельствует о спаде количества совершаемых преступлений данной категории так примером можно привести динамику возбужденных уголовных дел по ст. 123 УК Кыргызской Республики

(Похищения людей) если в 2010 году возбуждено – 88 уголовных дел, то в 2017 году возбуждено – 42 уголовных дела и с начала 2018 года возбуждено – 16 уголовных дела" - отметил Нурлан Абдиев.

Также Нурлан Абдиев рассказал общественному совету МВД КР "О подготовке МВД КР к 100-летию уголовного розыска", обозначил значимость данной даты для МВД КР.

В завершении заседания заместитель Председателя ОС МВД КР Ялкун Даутов обращаясь с первому заместителю министра внутренних дел Кыргызской Республики Суйуну Омурзакову отметил: "К нам поступила жалоба от журналистов, которые участвуют на рейдовых мероприятиях с сотрудниками ГУОБДД, например, и часто подвергаются унижению, оскорблению. Просим

оказать содействие в обеспечении безопасности данных журналистов во время совместных рейдовых мероприятий.

В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел Кыргызской Республики Суйун Омурзаков поблагодарил членов ОС МВД КР и выразил уверенность в том, что взаимодействие милиции и институтов гражданского общества является максимально эффективным и действенным механизмом реализации прав и законных интересов граждан. По мнению Первого

заместителя министра внутренних дел Суйуна Омурзакова, динамичная работа Общественного совета способствует решению наиболее актуальных проблем во взаимоотношениях правоохранительных органов с населением, сообщает пресс-служба МВД КР.


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URL: https://www.vb.kg/373753
Теги:
МВД, СМИ, похищение, Кыргызстан, журналисты
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Комментарии
оп
26.09.2018, 12:21

как все дежурно и фальшиво сыграно

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Жалоба модератору
Moto Mototo
26.09.2018, 12:45
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Комментариев: 104

Ну так самих ментов оскорбляют и менты это проглатывают. Такая у нас милиция, беззубая. Скажите спасибо, что не бьют.

0
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Жалоба модератору
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