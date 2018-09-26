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Геологоразведка на Кумторе: мнение специалиста

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- Виктория Григоренко
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На прошлой неделе "Кумтор Голд компани" официально объявила о начале эксплуатационной доразведки потенциальных запасов и утвердил двухлетнюю программу буровых работ.

"На реализацию программы геологоразведки выделено в общем объёме 18 млн долларов. Из них 6 с половиной миллионов американских долларов геологи Кумтора освоят уже в этом году, и 11,5 с миллионов долларов будет направлено на геологоразведку в 2019 году", - отмечается на официальном сайте КГК.

Поддержали подобную инициативу инвестора и отечественные специалисты-геологи. Так, член Ассоциации горнопромышленников и геологов Кыргызстана Дуйшенбек Камчыбеков подчеркнул в беседе с VB.KG, что, учитывая перспективы данного месторождения, специалисты давно говорили о необходимости геологоразведки, способной продлить жизнь Кумтора.

- По данным советских геологов для разработки подземным способом имеется еще около 200 тонн запасов золота. На сегодня канадская компания работает на горизонте 3 600 метров и собираются поработать до горизонта 3 510 метров. А затем в 2023 году полностью завершить горные работы и до 2026 года продолжить свою деятельность на складских запасах. Буквально на прошлой неделе на встрече с правительством КГК отчитались о том, что в прошлом году они произвели 17,5 тонн золота, а в этом году собираются дать максимум 15. И количество добычи ежегодно будет идти на убыль. Насколько мне известно, к 2020 году Центральный карьер не будет работать один год, а добыча золота продолжит вестись на участке Сары-Тор и Юго-западное, центральный участок подключат на недолгое время в 2022-2023 году.

Следовательно, вклад в экономику Кыргызстана с каждым годом будет лишь уменьшаться. Последствия этому будут весьма неприятными, так как замены Кумтору у государства пока нет, - подчеркнул VB.KG Камчыбеков.

По словам собеседника редакции, отечественные специалисты в течение нескольких лет говорят о том, что у месторождения есть перспектива, и нужно возобновлять геологоразведку.

- Есть еще запасы и на северо-западном фронте - где-то 60 тонн. Если даже мы утвердим 50 процентов этих запасов и будем добывать хотя бы по 15 тонн в год, то благодаря этому сможем продлить срок службы месторождения минимум на 10, а то и на 20 лет. Поэтому на сегодняшний день задача специалистов КГК – пробурить сеть скважин, оттуда получить пробы, определить в лаборатории содержание золота в руде и посчитать. Так как знать перспективу этого месторождения очень выгодно для страны - от него зависит наше экономически благополучное будущее, - резюмировал Дуйшенбек Камчыбеков.


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URL: https://www.vb.kg/373766
Теги:
бюджет, инвестиции, Кыргызстан, экономика, Дуйшенбек Камчыбеков, Кумтор
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