Жээнбеков вручил медаль "Эрдик" Уланбека Эгизбаева родителям журналиста

"Вы воспитали достойного сына. Уланбек стал сыном всего кыргызского народа", - отметил Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 1 октября, на встрече с родителями погибшего журналиста Уланбека Эгизбаева и главным редактором учреждения "Азаттык медиа" Бурулкан Сарыгуловой.

Глава государства выразил соболезнования родным журналиста, а также творческому коллективу радио "Азаттык", где работал Уланбек Эгизбаев.

"Мне нелегко встречаться с вами после потери Уланбека. Я, как отец, хорошо понимаю ваше горе", - сказал он, обращаясь к родителям журналиста Эгизбаева.

Президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что Уланбек был истинным патриотом, болевшим за будущее страны. Боролся против негативных явлений в обществе. "Уланбек активно поддерживал государственную политику в борьбе с коррупцией", - отметил Глава государства, добавив, что хорошо ознакомлен с его журналистскими расследованиями, и они находятся среди тех дел, которые требуют особого внимания.

Отец журналиста Токтосун Калиев и мать Жыпаркуль Сариева поблагодарили Президента Сооронбая Жээнбекова и кыргызстанцев за внимание. "С первых дней нам оказывается внимание, мы этим и живем", - отметили родители погибшего журналиста.

Президент, отметив, что со дня на день родители Уланбека Эгизбаева ждут появления на свет внука, выразил надежду, что рождение внука восполнит их потерю.

Главный редактор учреждения "Азаттык медиа" Бурулкан Сарыгулова рассказала, что усилиями общественных организаций создан Фонд расследовательской журналистики имени Уланбека Эгизбаева, который также будет заниматься обучением журналистов.

"Журналистские расследования Уланбека Эгизбаева стали примером для других работников СМИ. Начатая им работа будет продолжена и поддержана", - заверил Сооронбай Жээнбеков и попросил близких и коллег Уланбека Эгизбаева поддерживать контакт с Аппаратом Президента.

В завершение Президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что имя журналиста Уланбека Эгизбаева останется в сердцах кыргызстанцев, в истории отечественной журналистики.

Напомним, что Указ "О награждении медалью "Эрдик" Эгизбаева Уланбека Токтосуновича (посмертно)" Глава государства подписал 30 августа 2018 года ко Дню независимости Кыргызской Республики.