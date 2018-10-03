По факту сделки между "Кыргызтелекомом" и "РЦТ" возбуждено уголовное дело

Любопытный материал был распространен посредством электронной рассылки "Патриотами Кыргызстана", как подписали письмо отправители.

"В приложении документ о возбуждении уголовного дела по факту сделки между "Кыргызтелекомом" и "РЦТ". Даже описание этой сделки говорит о серьезных махинациях. В результате которых государству был нанесен ущерб в несколько миллионов сомов. И это только начало расследования", - говорится в письме.

Что касается документа – то это скан Постановления о возбуждении уголовного дела от 14 мая 2018 года.

В частности, в нем указано, что прокурор Управления Генеральной прокуратуры КР М.Тыналиева, рассмотрев материалы проверки по факту злоупотребления должностным положением руководством ОАО "Кыргызтелеком", установила:

30.03.206 года председателем правления ОАО "Кыргызтелеком" Б.Шаршембиевым и генеральным директором ОсОО "РЦТ" А.Халдаровым подписано соглашение о сотрудничестве №ДП 04350, по условиям которого стороны обмениваются жилами волоконно-оптической линии связи (далее – ВОЛС, на участках г. Ош – г. Жалал-Абад, Кочкор-Ата – Кара-Куль, Бишкек – Балыкчи по рыночным ценам на день заключения соглашения.

01.03.2017 года к вышеуказанному соглашению №ДП 04350 между вновь назначенным председателем правления ОАО "Кыргызтелеком" Н.Маламиновым и генеральным директором ОсОО "РЦТ" А.Халдаровым заключено дополнительное соглашение №1, согласно которому ОАО "Кыргызтелеком" передает ОсОО "РЦТ" 2 жилы в кабеле ВОЛС по трассе г. Ош – г. Баткен в тестовом режиме без коммерческой эксплуатации на 3 месяца, а ОсОО "РЦТ" передает 2 жилы в кабеле ВОЛС по трассе г. Нарын – г. Ат-Баши.

На основании приказа Н.Мадаминова за №01-9/152 от 22,03,2017 года техническим директором акционерного общества М.Исмановым утвержден акт приема-передачи линий ВОЛС для ОсОО "РЦТ", при этом в нарушение условий дополнительного соглашения №1 с изменением крайней точки по трассе г. Ош – г.Баткен – с.Кызыл-Бел (граница Республики Таджикистан, далее – РТ).

Кроме того, на основании изданных приказов №01-9/306 от 22.06.2017 года, 3 01-9/454 от 27.09.2017 года и №01-9/498 от 27.10.2017 года в нарушение условий дополнительного соглашения №1 Н.Маламиновым сроки тестирования без коммерческой эксплуатации линий ВОЛС для ОсОО "РЦТ" уже по трассе г.Ош – г.Баткен – гр.РТ продлены до 31.12.2017 года без коммерческих и финансовых выгод для акционерного общества.

В свою очередь в нарушение своих обязательств по условиям дополнительного соглашения №1 ОсОО "РЦТ" линии ВОЛС по трассе г. Ош – г.Баткен – гр. РТ переданы в аренду компании "Скай Мобайл" (торговая марка "Билайн" по 12 000 долларов США за 10 ГБ/с, о чем 21.08.2017 года подписан договор. Согласно схеме организации канала ВОЛС и счет-фактурам з период с августа по ноябрь 2017 года сотовая компания оплатила за услуги аренды ВОЛС 3 033 358,87 сомов.

Далее говорится о том, что по Уставу ОАО "Кыргызтелеком" общество осуществляет свою деятельность в целях извлечения прибыли от хозяйственной деятельности и использования ее в интересах акционеров.

"Таким образом, руководство ОАО "Кыргызтелеком" (90% акций которого принадлежит государству), злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы заключило заведомо невыгодные контракты с ОСОО "РЦТ", в результате чего акционерному обществу нанесен ущерб в размере 3 033 358,87 сомов.

Учитывая, что из собранных материалов усматриваются признаки уголовно-наказуемых деяний, руководствуясь ст.ст.33,34,150, 156 УПК КР постановила:

1. По данному факту возбудить уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 166, ч.4 п.2, 221 ч.3, ч.4. п.2 УК КР.

2. 2. Уголовное дело направить в управление по надзору за следствием и оперативно-розыскной деятельностью для организации дальнейшего расследования.

3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Подписано: Прокурор управления М.Тыналиева.

Если перевести весь этот прокурорский текст на простой язык, можно сделать вывод, что "Кыргытелеком" обменялся с "РЦТ" жилами, при этом отдав "жирные" и самые выгодные - контачащие с Таджикистаном. При этом договор был вроде как о безвозмездном пользовании – на время теста, но "РЦТ" уже использовало их в коммерческих целей, при этом получало оплату со "Скай Мобайла".

Согласно данным Министерства юстиции, глав компании "РЦТ" является Халдаров Абдумухтар Абдухамитович, учредители - Халдаров Артур Абдухамитович, Халдарова Динара Абдумухтаровна, Черняев Валентин Павлович.

VB.KG будет выяснять подробности этого уголовного дела.