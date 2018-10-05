Граджанка Кыргызстана пыталась вылететь в Россию по чужому паспорту

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что 4 октября 2018 г. пограничники КПП "Манас-аэропорт" задержали гражданку Кыргызстана с чужим паспортом.

Во время оформления рейса Бишкек – Новосибирск молодая женщина предъявила пограничному наряду паспорт на имя гражданки У.Дж., 1978 г.р.

У пограничников возникли сомнения в принадлежности документа предъявительнице, так внешность и возраст женщины не соответствовали фотографии в паспорте и указанным в нем установочным данным.

Пограничный наряд задержал гражданку Кыргызстана за попытку нарушения государственной границы и после оформления соответствующих документов передал сотрудникам территориального подразделения ГКНБ.