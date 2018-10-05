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Граджанка Кыргызстана пыталась вылететь в Россию по чужому паспорту

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- ВБ
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Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что 4 октября 2018 г. пограничники КПП "Манас-аэропорт" задержали гражданку Кыргызстана с чужим паспортом.

Во время оформления рейса Бишкек – Новосибирск молодая женщина предъявила пограничному наряду паспорт на имя гражданки У.Дж., 1978 г.р.

У пограничников возникли сомнения в принадлежности документа предъявительнице, так внешность и возраст женщины не соответствовали фотографии в паспорте и указанным в нем установочным данным.

Пограничный наряд задержал гражданку Кыргызстана за попытку нарушения государственной границы и после оформления соответствующих документов передал сотрудникам территориального подразделения ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/374006
Теги:
аэропорт, нарушения, паспорт, Россия, Кыргызстан, Аэропорт "Манас", ГКНБ, Погранслужба
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