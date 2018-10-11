19-летний сын убил отца и похоронил, как будто тот умер своей смертью

В Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области сын пытался похоронить убитого им во время домашней ссоры отца. Об этом VB.KG сообщили в УВД области.

Как выяснилось позже, 49-летний Садыкжан Тургунов пришел домой в состоянии сильного алкогольного опьянения и затеял конфликт с домашними.

Его 19-летний сын взял ножи и убил отца, а затем похоронил на местном кладбище. Правоохранителям он сообщил, что отец умер своей смертью. Однако милиция заподозрила неладное в гибели сельчанина и возбудила уголовное дело. Позже молодой человек признался в убийстве. Как отмечается, инцидент произошел еще 4 октября.

Подозреваемый в преступлении был задержан 8 октября и отправлен в ИВС.

- Сейчас следствие занимается эксгумацией тела убитого. Оно будет передано на экспертизу, - добавили в УВД.

Как пояснили в милиции, свидетельство о смерти отца его сын пытался получить уже после предания тела земле. Какую роль во всем этом сыграли родственники погибшего, почему не предотвратили незаконное захоронение и не сообщили в правоохранительные органы, предстоит выяснить следствию.

Напомним, 10 сентября в 9.30 в дежурную часть УВД Ошской области поступило сообщение о том, что у себя в частном доме найден повешенным заместитель прокурора Ошской области Торо Кожошов.

Родственники не разрешили делать вскрытие и, как сообщали VB.KG ошские правоохранители, их вообще не подпустили к телу. Так что о точных причинах смерти Кожошова говорить не приходится.

Как правило, родственники погибших отказываются от вскрытия для установления точной причины смерти, ссылаясь на религиозные причины.

А с учетом всех подобных случаев возникают серьезные опасения, сколько убийств в буквальном смысле захоронены в земле...