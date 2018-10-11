Погода
$ 69.25 - 69.53
€ 79.38 - 80.40

Отказали тормоза, врезался в дорожный знак - тот упал на двоих детей

607  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 11 октября, двое детей пострадали в результате ДТП в Бишкеке. Инцидент произошел на пересечении улиц Гагарина и Маликова.

В УОБДД столицы VB.KG сообщили, что мальчик и девочка, оба 2002 года рождения, ученики лицея №97 стояли на тротуаре, когда проезжающий мимо "Мерседес" на большой скорости поехал в их направлении, сбил дорожный знак и врезался в бордюр.

Дети пострадали от того, что на них упал дорожный знак.

- Водитель рассказал, что во время движения у него отказали тормоза, он не справился с управлением и врезался в бордюр. Его машину поставила на штраф-стоянку, - добавили в пресс-службе УОБДД Бишкека.

Дети доставлены в больницу. По предварительным данным их состояние удовлетворительное.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/374153
Теги:
дети, ДТП, Бишкек, Кыргызстан, ГУОБДД, автонаезд
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  