Отказали тормоза, врезался в дорожный знак - тот упал на двоих детей

Сегодня, 11 октября, двое детей пострадали в результате ДТП в Бишкеке. Инцидент произошел на пересечении улиц Гагарина и Маликова.

В УОБДД столицы VB.KG сообщили, что мальчик и девочка, оба 2002 года рождения, ученики лицея №97 стояли на тротуаре, когда проезжающий мимо "Мерседес" на большой скорости поехал в их направлении, сбил дорожный знак и врезался в бордюр.

Дети пострадали от того, что на них упал дорожный знак.

- Водитель рассказал, что во время движения у него отказали тормоза, он не справился с управлением и врезался в бордюр. Его машину поставила на штраф-стоянку, - добавили в пресс-службе УОБДД Бишкека.

Дети доставлены в больницу. По предварительным данным их состояние удовлетворительное.