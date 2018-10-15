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В КР снизились цены на овощи и газ, выросли – на алкоголь и сигареты

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- Виктория Григоренко
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В Кыргызстане по сравнению с октябрем 2017 года на 1,1 процент снизились цены на потребительские товары. Об этом сообщает Нацстатком.

"Больше всего падение стоимости коснулось: картофеля – 40 процентов по сравнению с прошлыми показателями, свежих овощей – 31 процент, гречки – 18 процентов, молока – 13 процентов, яиц – 8 процентов, безалкогольных напитков – 5,3 процента", - отмечает Нацстатком.

Также упали цены и на ряд непродовольственных товаров: уголь – 10 процентов, газ – 2 процента, цемент – 2 процента.

"А вот алкоголь и сигареты за указанный период, напротив, показали прирост - на 2.3 и 16 процентов", - подчеркивает статведомство.

Как отмечается, понижение цен на указанные товары затронуло все регионы республики кроме Нарынской и Ошской областей. Там их стоимость выросла на 1,4 процента и 0,3 процента соответственно.


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URL: https://www.vb.kg/374208
Теги:
мясо-молочная продукция, Нарынская область, Ошская область, цены, Кыргызстан, экономика, Нацстатком
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