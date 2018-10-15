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Очень-очень холодно! Когда же ТЭЦ и мэрия решат дать тепло в дома горожан?

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- Екатерина Улитина
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В мэрии Бишкека, несмотря на резкое понижение температуры не могут назвать точную дату, когда в квартиры горожан начнут подавать тепло.

- Отопительный период начнется при средней суточной температуре наружного воздуха ниже +8°C в течение 5 суток подряд, - ответили в муниципалитете.

При этом уже вторые сутки в столице температура не поднимается выше 10 градусов тепла днем, а по ночам воздух остывает до 0. МЧС предупреждает, что в ближайшие дни холодная погода будет сохраняться. По республике ожидаются снег и заморозки до -6.

В ОАО "Электрические станции" VB.KG сообщили, что готовы начать отопительный сезон в любой момент и ждут лишь постановления от мэрии.

- На складах ТЭЦ Бишкека и Оша имеется достаточный объем угля, чтобы начать отопительный сезон. Все оборудование отремонтировано, проверено и готово к работе, - заверили в пресс-службе ОАО "Электрические станции".

Отметим, отопительный сезон в городах начинается после соответствующего постановления мэрии.


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URL: https://www.vb.kg/374217
Теги:
мэрия, ТЭЦ, отопительный сезон, Ош, погода, Бишкек, Кыргызстан
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