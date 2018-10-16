Чынгыз Айдарбеков - следующий Министр иностранных дел?

В Жогорку Кенеше комитет по международным делам, обороне и безопасности сегодня рассмотрит возможных кандидатов на пост главы Министерства иностранных дел. Об этом VB.KG сообщили источники.

По их данным, на вакантное место главы внешнеполитического ведомства выдвигают Чрезвычайного и полномочного посла Кыргызстана в Японии Чингиза Айдарбекова.

Ранее Айдарбеков работал заведующим отдела международного сотрудничества аппарата Жогорку Кенеша.

По данным источников, Чингиз Айдарбеков защищал свою кандидатскую работу у юриста, члена ЦИК Кайрата Осмоналиева, который в последнее время запомнился жесткой критикой МИД и поразительной осведомленностью о внутренних делах министерства. Он жестко критиковал политику прежнего министра иностранных дел Эрлана Абдылдаева, подтверждая свои слова закрытыми от общественности сведениями о работе МИД.

Одним из последних указов Эрлана Абдылдаева на посту главы МИД было лишение Кайрата Осмоналиева дипломатического ранга из-за того, что он был получен якобы с нарушениями.

Эрлан Абдылдаев добровольно подал в отставку, 12 октября премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев принял ее.

На момент публикации от отдела информационного обеспечения аппарата правительства КР поступила информация, что премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев внес кандидатуру Чингиза Айдарбекова для назначения на должность министра иностранных дел Кыргызской Республики.

Справочно: В случае отставки либо освобождения от должности члена Правительства Кыргызской Республики премьер-министр Кыргызской Республики вносит Президенту Кыргызской Республики кандидатуру для назначения на вакантную должность члена Правительства Кыргызской Республики в течение 5 рабочих дней со дня ее одобрения Жогорку Кенешем Кыргызской Республики.

Президент Кыргызской Республики в трехдневный срок со дня принятия соответствующего постановления Жогорку Кенеша Кыргызской Республики издает указ о назначении члена Правительства Кыргызской Республики.