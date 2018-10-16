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По итогам расследования журналиста Уланбека Эгизбаева завели уголовное дело

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- Бакыт Стамов
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На некоторых сотрудников муниципального предприятия "Бишкекское агентство ритуальных услуг" было заведено уголовное дело. Об этом редакции VB.KG сообщила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Наргиза Куватова.

По ее словам, правоохранительные органы взяли это дело на контроль после резонансного расследования погибшего журналиста Уланбека Эгизбаева.

- Уголовное дело было заведено по 304 статье (злоупотребление должностным положением), 166 статье (мошенничество) и статье 171 (присвоение и растрата госимущества). На данный момент проводятся все следственные мероприятия, - уточнила она.

Отметим, журналист Уланбек Эгизбаев 22 июля текущего года погиб на Иссык-Куле. Ранее он провел резонансное журналистское расследование по поводу незаконной продажи участков на Юго-Западном кладбище Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/374268
Теги:
Генеральная прокуратура, кладбище, уголовная ответственность, Уланбек Эгизбаев, Наргиза Куватова
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