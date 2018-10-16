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В Кыргызстане было рожать опаснее, чем в любой другой стране СНГ. А сейчас?

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- Екатерина Улитина
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Кыргызстан занимает первое место по материнской смертности среди стран СНГ. Об этом на заседании фракции СДПК в Жогорку Кенеше заявила депутат Карамат Орозова.

Слова депутата подтверждают данные о материнской смертности в 182 странах мира, опубликованные на сайте Центрального разведывательного управления США, где собрана основная статистическая информация о населении планеты. Судя по открытым данным из других источников, этих же цифр придерживается Всемирная организация здравоохранения, ЮНИСЕФ и другие организации.

Материнская смертность в постсоветских странах:

1. Кыргызстан – 76 смертей на 1000 живорожденных

2. Грузия – 58

3. Туркменистан – 42

4. Узбекистан – 36

5. Таджикистан – 32

6. Азербайджан – 25

7. Армения – 25

8. Россия – 25

9. Украина – 24

10. Молдавия – 23

11. Казахстан – 12

12. Беларусь – 4

Таблица составлена на основе данных за 2015 год. За прошедшее время республика улучшила ситуацию и снизила число случаев материнской смертности. Если в 2014 году умерли 82 молодые мамы, в 2015 – 63, в 2016 и 2017 годах умирали по 48 женщин ежегодно.

Проблема младенческой смертности в республике тоже стоит остро. Хотя здесь Кыргызстан не возглавляет список печальной статистики.

Младенческая смертность в постсоветских странах

1. Таджикистан – 52,8 смертей на 1000 живорожденных

2. Туркменистан – 44,6

3. Узбекистан – 41,5

4. Азербайджан – 38,5

5. Кыргызстан – 27

6. Казахстан – 25

7. Грузия – 18,3

8. Армения – 15,6

9. Молдова – 13,8

10. Россия – 9,8

11. Украина – 8,7

12. Беларусь – 3,9

В Министерстве здравоохранения уверены, осложнений во время родов было бы меньше, если бы женщины внимательнее относились к своему здоровью. По данным ведомства,

около 20% будущих мам ни разу не посещали врачей во время беременности и не вставали на учет

. Это официально, но фактически ситуация еще хуже.

- Из 80% женщин, которые пришли к врачу и встали на учет, часть не приходят на следующие приемы и не выполняют рекомендаций. К примеру, женщина встала на учет в Бишкеке, а потом уехала в Талас, и больше к врачам не показывается. Из-за этого медикам часто не удается вовремя поставить диагноз или предотвратить развитие заболевания, - рассказали VB.KG в консультант Минздрава Адиль Эрманбетов.

В Минздраве не отрицают, что случаются врачебные ошибки из-за невнимательности или халатности. Но риск осложнений существенно снижается, если вовремя посещать врачей и заботиться о здоровье.

По данным Минздрава, больше всего материнских смертей приходится на возраст от 24 до 35 лет. Это самый распространенный возраст, когда женщины решают завести ребенка.


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URL: https://www.vb.kg/374270
Теги:
материнская смертность, смертность, СНГ, Кыргызстан, Минздрав, СДПК, Карамат Орозова
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