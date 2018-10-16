В Кыргызстане было рожать опаснее, чем в любой другой стране СНГ. А сейчас?

Кыргызстан занимает первое место по материнской смертности среди стран СНГ. Об этом на заседании фракции СДПК в Жогорку Кенеше заявила депутат Карамат Орозова.
Слова депутата подтверждают данные о материнской смертности в 182 странах мира, опубликованные на сайте Центрального разведывательного управления США, где собрана основная статистическая информация о населении планеты. Судя по открытым данным из других источников, этих же цифр придерживается Всемирная организация здравоохранения, ЮНИСЕФ и другие организации.
Материнская смертность в постсоветских странах:
1. Кыргызстан – 76 смертей на 1000 живорожденных
2. Грузия – 58
3. Туркменистан – 42
4. Узбекистан – 36
5. Таджикистан – 32
6. Азербайджан – 25
7. Армения – 25
8. Россия – 25
9. Украина – 24
10. Молдавия – 23
11. Казахстан – 12
12. Беларусь – 4
Таблица составлена на основе данных за 2015 год. За прошедшее время республика улучшила ситуацию и снизила число случаев материнской смертности. Если в 2014 году умерли 82 молодые мамы, в 2015 – 63, в 2016 и 2017 годах умирали по 48 женщин ежегодно.
Проблема младенческой смертности в республике тоже стоит остро. Хотя здесь Кыргызстан не возглавляет список печальной статистики.
Младенческая смертность в постсоветских странах
1. Таджикистан – 52,8 смертей на 1000 живорожденных
2. Туркменистан – 44,6
3. Узбекистан – 41,5
4. Азербайджан – 38,5
5. Кыргызстан – 27
6. Казахстан – 25
7. Грузия – 18,3
8. Армения – 15,6
9. Молдова – 13,8
10. Россия – 9,8
11. Украина – 8,7
12. Беларусь – 3,9
В Министерстве здравоохранения уверены, осложнений во время родов было бы меньше, если бы женщины внимательнее относились к своему здоровью. По данным ведомства,
- Из 80% женщин, которые пришли к врачу и встали на учет, часть не приходят на следующие приемы и не выполняют рекомендаций. К примеру, женщина встала на учет в Бишкеке, а потом уехала в Талас, и больше к врачам не показывается. Из-за этого медикам часто не удается вовремя поставить диагноз или предотвратить развитие заболевания, - рассказали VB.KG в консультант Минздрава Адиль Эрманбетов.
В Минздраве не отрицают, что случаются врачебные ошибки из-за невнимательности или халатности. Но риск осложнений существенно снижается, если вовремя посещать врачей и заботиться о здоровье.
По данным Минздрава, больше всего материнских смертей приходится на возраст от 24 до 35 лет. Это самый распространенный возраст, когда женщины решают завести ребенка.