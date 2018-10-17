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В Бишкеке мошенник за 11 тысяч сомов обещал устроить в СБ аэропорта

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- ВБ
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В милицию с заявлением обратился житель столицы с просьбой принять меры в отношении мужчины по имени "Темирлан", который представившись сотрудником Генерального штаба Вооруженных сил, обманом завладел денежными средствами, сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Как выяснилось, в августе месяце текущего года мужчина путем мошенничества забрал денежные средства в сумме 11 тысяч сом под предлогом, что трудоустроит в службу безопасности аэропорта.

Заявление зарегистрировано в УВД Октябрьского района и по собранным материалам возбуждено уголовное дело по статье 166 "Мошенничество" УК КР.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий в рамках уголовного дела сотрудниками СКМ УВД Октябрьского района по подозрению в совершении данного преступления был задержан гражданин Б.Т.,1969 г.р., уроженец Чуйской области, ранее судимый за аналогичное преступление.

Кроме этого с аналогичными заявлениями обратились 10 граждан, которые также пострадали от мошеннических действий вышеуказанного лица. Как выяснилось, задержанный мужчина не имеет отношения к силовым структурам.

В настоящее время в отношении обвиняемого лица постановлением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Граждан, пострадавших от преступных действий вышеуказанного лица или владеющих какой-либо информацией, просим сообщить в СКМ УВД Октябрьского района г.Бишкек по телефонам: (0553) 102-130, (0552) 102-406, (0553) 102-195.


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URL: https://www.vb.kg/374320
Теги:
аэропорт, мошенничество, Бишкек, уголовное дело, ГУВД
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Комментарии
Нарын Кыргызстан
17.10.2018, 20:03
Карма: +15
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 22
Минусов: 7
Комментариев: 40

А тот кто на него настучал по факту тоже преступник - взяточник. Но его как обычно не накажут. Страна дебилов какая-то, когда за взятку получают что хотели, то значит все нормально, а как обманут так сами же бегут заявление писать.

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