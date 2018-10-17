В Бишкеке мошенник за 11 тысяч сомов обещал устроить в СБ аэропорта

В милицию с заявлением обратился житель столицы с просьбой принять меры в отношении мужчины по имени "Темирлан", который представившись сотрудником Генерального штаба Вооруженных сил, обманом завладел денежными средствами, сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Как выяснилось, в августе месяце текущего года мужчина путем мошенничества забрал денежные средства в сумме 11 тысяч сом под предлогом, что трудоустроит в службу безопасности аэропорта.

Заявление зарегистрировано в УВД Октябрьского района и по собранным материалам возбуждено уголовное дело по статье 166 "Мошенничество" УК КР.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий в рамках уголовного дела сотрудниками СКМ УВД Октябрьского района по подозрению в совершении данного преступления был задержан гражданин Б.Т.,1969 г.р., уроженец Чуйской области, ранее судимый за аналогичное преступление.

Кроме этого с аналогичными заявлениями обратились 10 граждан, которые также пострадали от мошеннических действий вышеуказанного лица. Как выяснилось, задержанный мужчина не имеет отношения к силовым структурам.

В настоящее время в отношении обвиняемого лица постановлением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Граждан, пострадавших от преступных действий вышеуказанного лица или владеющих какой-либо информацией, просим сообщить в СКМ УВД Октябрьского района г.Бишкек по телефонам: (0553) 102-130, (0552) 102-406, (0553) 102-195.