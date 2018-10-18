Более 2,6 миллиона пассажиров обслужило ОАО "МАМ" за 9 месяцев 2018 года

ОАО "Международный аэропорт "Манас" за 9 месяцев 2018 года обслужило 2 миллиона 667 тысяч 862 человека. Из них, на внутренних авиалиниях пассажиропоток составил 907 тыс. 798 человек, на международных – 1 млн 760 тыс. 64 человека.

Так, в сутки ОАО "МАМ" обслуживало в среднем 9,8 тыс. пассажиров, а в 2016 году - 8,3 тыс. пассажиров.

Также, за этот период было обслужено 23 тыс.667 рейсов. Из них, по международным направлениям обслужено 15 тыс. 630 рейсов, а по внутренним направлениям - 8 тыс. 37 рейсов.

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