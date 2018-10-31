Экспорт ГСМ из РК в КР. Ожидаемого понижения цен может не быть

Казахстан официально заявил о том, что будет экспортировать бензин в Кыргызстан. Об на днях Inform.kz проинформировал министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев

"Вопрос экспорта бензина в Кыргызстан решится в течение 2-3 недель. Мы будем отправлять бензин в Кыргызстане по рыночной цене партиями примерно по 10 тысяч тонн", - уточнил Канат Бозумбаев.

Как уточняет казахстанское издание, на сегодняшний день цены на бензин АИ-92 в Казахстане составляют 153-155 тенге ($0,42), АИ-95 – 169-177 ($0,473), АИ-98 – 189-196 тенге ($1,05). В пересчете на сомы литр бензина РК стоит: АИ-92 - 29 сомов, АИ-95 – 33 сома, АИ-98 – 73 сома.

Однако нефтетрейдеры КР считают, что радоваться кыргызстанцам рано. По словам исполнительного директора данной Ассоциации Улана Кулова, то, что нам будут продавать по рыночной цене - хорошо, но дело еще и в различии налоговой системы наших государств.

- Акцизный налог платится по месту назначения продукции. Если его доставляют к нам, то и платим его, соответственно, мы. Например, тот же акциз на бензин у нас 5 тысяч сомов за тонну, а РК в пересчете на наши деньги - 900 сомов. То есть, 4 тысячи сомов разница в налогообложении, - отметил VB.KG Кулов.

При этом на вопрос редакции о том, что на рынке из-за ценовой разницы импортеров сформируется разница в стоимости топлива, куда и кому она пойдет, директор Ассоциации ответил:

-Это точно будем не мы. И образующуюся на рынке ГСМ КР разницу цен и доход от них в основной массе получат казахские экспортеры, а не наши нефтетрейдеры. Именно они зарабатывают на этом. Но конкретные цифры будут ясны после того, как соглашение будет подписано, - заключил Кулов.

Вот только о том, какова будет рыночная стоимость поставляемого бензина и дизтоплива из РК, в Ассоциации не знают.

- Ведь открывают они экспорт не для того, чтобы нам продать дешевый бензин, а чтобы получить доход по имеющимся излишкам. Поэтому, они будут ориентироваться, в первую очередь, на цены российских НЗП в отношении поставок топлива к нам. Конечно, мы надеемся, что это будет дешевле, - пояснил Кулов.

При этом об отказе от привычного для Кыргызстана российского топлива речи также не идет, заверил нефтетрейдер.

- Получая казахское ГСМ мы должны учитывать объемы их поставок, а также какие объемы нам предоставят российские партнеры. От топлива РФ мы отказываться точно не планируем, так как это наш стратегический партнер. А, следовательно, при получении всех объемов ГСМ пропорционально будет высчитываться и выводиьтся его средняя стоимость на АЗС. Казахский объем будет дешевле, его может оказаться побольше. Можно будет говорить о снижении цен. Но мы не знаем, какие цены будут в декабре и январе, может и цены в РФ вырастут, а за ними подтянутся и РК. От текущего уровня может быть пойдет и повышение. То тогда и на нашем рынке снижения не будет даже с учетом поставок Казахстана, - заключил Кулов.

Однако сами казахстанские власти уверены в том, что повышения стоимости топлива не будет. Так, Канат Бозумбаев открыто накануне развеял слухи о возможном подъеме цен на бензин в предстоящий летний период до 200 тенге, передают все те же издания РК.

Стоит напомнить, что в настоящее время цена на ГСМ в КР складывается из следующих значений: 55 процентов составляет отпускная стоимость с НПЗ, 22 процента составляют местные налоги, 13 процентов затраты на транспортировку с НПЗ в КР, накладные расходы по содержанию АЗС в рабочем состоянии и небольшую маржу трейдеров всего около 8 процентов и 2 процента – затраты на транспортировку в КР. Стоимость самой нефти в цене бензина и дизельного топлива – всего около 6 процентов.