Кто прикрывает незаконные связи "РЦТ" и бывшего главы "Кыргызтелекома"?

Не оскудеет земля Кыргызстана на коррупционные схемы. Весьма сложно представить, что когда-нибудь будет закрыта государственная программа по борьбе с коррупцией.

Потому что этих самых коррупционных схем – как картофеля нынешней осенью. Много и разной – дешевой и подороже, мелкотоварной и отборной. На любой вкус и цвет, как говорится. И выдумку.

Напомним, в начале октября "Патриотами Кыргызстана" посредством электронной рассылки был распространен материал, посвященный возбуждению уголовного дела по факту сделки между "Кыргызтелекомом" и "РЦТ". В результате этой сделки государству был нанесен ущерб в несколько миллионов сомов. К письму был приложен скан постановления о возбуждении уголовного дела и принятии его в производство. То дело находилось в юрисдикции Генпрокуратуры.

После той публикации редакция VB.KG начала изучать вопрос взаимоотношений "РЦТ" и "Кыргызтелекома". В ходе журналистского расследования мы наткнулись на еще одно дело, где фигурировали все те же компании – "РЦТ", "Кыргызтелеком" и "Альфа Телеком".

И тут опять, мягко говоря, странные схемы с прокладкой волоконно-оптической линии связи и многомиллионным ущербом государству.

Итак, к делу:

"ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О возбуждении уголовного дела и принятии его в свое производство

г. Бишкек, 13 декабря 2017 года.

Старший следователь 2-го отдела СУ ГСБЭП при Правительстве КР майор финансовой полиции Б.Кудашов рассмотрел собранные материалы по заявлению председателя правления ОАО "Кыргызтелеком" М.Каратаева, установил:

В СУ ГСБЭП при Правительстве КР поступили материалы, собранные по заявлению председателя правления ОАО "Кыргызтелеком" М.Каратаева о принятии мер в отношении бывшего руководства Общества, которое заключило заведомо невыгодный договор с ОсОО "РЦТ" по прокладке волоконно-оптической линии связи (далее – ВОЛС) по направлению "Балыкчи-Кочкор-Нарын", в результате чего Обществу причинен ущерб в сумме 12 997 183,65 сомов.

Изучением данных материалов установлено, что 21 января 2016 года между компаниями ЗАО "Альфа Телеком" и ОАО "Кыргызтелеком" было подписано соглашение о строительстве волоконно-оптической линии связи, исключительно на средства ЗАО "Альфа Телеком".

Данный проект подготовлен Отделом исполнения строительных проектов ОАО "Кыргызтелеком", но по неизвестным причинам был не реализован, а продан ЗАО "Альфа Телеком" (стоимость проектной документации 6 889 145 сомов).

В ходе реализации вышеуказанного проекта Генеральный директор ОсОО "РЦТ" А.Халдаров обратился к руководству ОАО "Кыргызтелеком" с предложением выступить ОАО "Кыргызтелеком" посредником, путем заключения соглашения между ОАО "Кыргызтелеком" и ЗАО "Альфа Телеком" на возможность организации ОАО "Кыргызтелеком" собственной линии связи ВОЛС на участке Балыкчи – Нарын и заключением "зеркального" соглашения между ОАО "Кыргызтелеком" и ОсОО "РЦТ" на осуществление совместного строительства ВОЛС Балыкчи-Кочкор-Нарын и принятии на баланс ОАО "Кыргызтелеком" на безвозмездной основе двух волокон в ВОЛС.

27.11.2015 года руководство ОАО "Кыргызтелеком" в лице Б.Шаршембиева злоупотребляя полномочиями служащего коммерческой организации заключило заведомо невыгодное соглашение с ОсОО "РЦТ" в организации заключило заведомо невыгодное соглашение с ОсОО "РЦТ" в лице Гендиректора А.Халдарова за №ДП03947 о совместном строительстве ВОЛС "Балыкчи-Кочкор-Нарын", согласно которому ОсОО "РЦТ" возмещает расходы ОСО "Кыргызтелеком" предоставлением канала связи с в направлении от ОсОО "РЦТ" в адрес ОАО "Кыргызтелеком" в "ВОЛС Балыкчи-Кочкор-Нарын" их балансовая стоимость составила всего 2 260 307,58 сом, при этом ОАО "Кыргызтелеком" погашает перед ЗАО "Альфа Телеком" половину стоимости проекта строительства ВОЛС – 36 413 999 сомов.

В дальнейшем ОсОО "РЦТ" отказалось исполнять перед ОАО "Кыргызтелеком" взятые на себя обязанности по проекту строительства ВОЛС "Балыкчы-Кочкор-Нарын", в результате чего Обществу причинен ущерб в размере 21 112 661,65 сомов.

Тогда как ОАО "Кыргызтелеком" по данному проекту выплатил ЗАО "Альфа Телеком" 23 413 815,35 сомов и имеет еще задолженность в 12 997 183, 65 сомов.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства и то, что в действиях бывшего руководства ОАО "Кыргызтелеком" и ОсОО "РЦТ" усматривается наличие признаков состава преступления, в целях полного, всестороннего объективного исследования всех обстоятельств необходимо проведение ряда следственных действий, направленных на установление истины по делу, что невозможно без возбуждения уголовного дела и проведения соответствующих следственных действий, руководствуясь ст.ст. 150, 153, 155, 156, 159 УПК Кыргызской Республики,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить по данному факту уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 221 ч.4. п.п. 1,2 УК Кыргызской Республики, принять к своему производству и приступить к расследованию.

2. Копию настоящего постановления направить в Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики.

3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Старший следователь 2-го отдела СУ ГСБЭП при Правительстве КР майор финансовой полиции Б.Кудашов".

От редакции также напомним, что еще 2 октября депутат Жогорку Кенеша Рыскелди Момбеков озвучил информацию, что председатель Госкомитета информационных технологий и связи Бакыт Шаршембиев является фигурантом 8 уголовных дел. Сам госчиновник все это отверг, уточнив, что является "свидетелем".

Что в корне неверно – даже свидетели по любому уголовному делу являются "фигурантами". Это юридический термин, означающий "тот, кто проходит по какому-либо уголовному делу в качестве обвиняемого, подозреваемого или свидетеля".

И, наверняка к неудовольствию некоторых свидетелей-фигурантов, в ходе следствия они могут быть переквалифицированы в фигурантов-подозреваемых или фигурантов-обвиняемых.

Так что очень интересно будет узнать, в каком качестве уже по этому – Финполовскому уголовному делу – на сегодняшний день проходит бывший глава "Кыргызтелекома" Шаршембиев. И какую роль во всем этом играет глава "РЦТ" Халдаров. Возникает и другой вопрос, почему, судя по всему, об этом деле "забыли" - возбуждено то оно было еще в прошлом году. И кто стоит за этой "забывчивостью".

Редакция VB.KG помимо официальных запросов также обращается к профильным следственным ведомствам и депутатам парламента, в т.ч. Рыскелди Момбекову, с просьбой тщательно изучить этот вопрос и предоставить информацию общественности.

И конечно же, VB.KG продолжит раскручивать этот очень плотный и, судя по всему, незаконный клубок взаимоотношений между "РЦТ" и его главой Халдаровым и экс-главой "Кыргызтелекома" Шаршембиевым.

Какие еще сюрпризы их дружба нам приготовит?