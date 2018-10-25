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Врач, у которого проблемы с жильем и зарплатой, не будет лечить качественно

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- ВБ
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Врач, который имеет проблемы с жильем и с зарплатой, никогда не будет качественно лечить людей, об этом заявил в интервью пресс-службе Минздрава КР Замирбек Каленов, лучший врач 2018 года, врач-терапевт ЦСМ №8:

- Почему Вы всё-таки выбрали эту трудную профессию семейного врача или, как еще говорят, врача общей практики?

Несмотря на низкие зарплаты, мы остались семейными врачами. Начинали с 800 сомов, теперь получаем 5 тыс. сомов. Остались одни фанаты, те, кто любит свою профессию.

- Какой главный аргумент?

Я работаю не только в ЦСМ, приходится работать в двух-трех местах без выходных и праздников, подрабатываю в частной скорой, еще жене помогаю в купле-продаже, потому что мне уже 38 лет и у нас четверо детей.

- Что скажите про идущие в здравоохранении реформы?

По идее это правильно, но есть нюансы, связанные с нашим менталитетом. Например, электронная очередь. Молодежь может позвонить из дома с мобильного телефона, зарегистрироваться в он-лайн режиме и прийти к врачу, а у бабуль это пока плохо получается. Они приходят без записи, и мы не можем им отказать. Главная проблема сейчас не в очереди. Надо облегчить работу врача. Надо сделать электронные карточки, чтобы не писать их дважды и не заполнять 15 разных журналов по льготным рецептам, ФОМСу и др. Надо уменьшить нагрузку врача, и тогда наши пациенты будут получать больше внимания и будет меньше писанины, особенно на умерших.

Что касается оптимизации, то я "за" сокращение лишних бухгалтеров и кассиров, кроме врачей и медперсонала , потому что у нас есть ненужные вспомогательные работники. К этому надо подходить разумно и всё хорошо посчитать, чтобы у нас не получился развал медицины. У нас и так люди раздраженные, ругаются, не хотят в очереди стоять! В первую очередь, надо оптимизировать нагрузку врача и всё пропускать через принтер.

Прием в одном лице у нас пока не пойдет, это рановато. В Бишкеке надо сохранить принцип ГСВ. Все вместе: терапевт, педиатр и гинеколог справятся со своими задачами. В селе семейный врач, конечно, может принимать один и должен всё знать.

- А как поднять авторитет врача, который в последнее время опустили ниже плинтуса?

Это не зависит от Минздрава. Это зависит от самого врача, чтобы у него не было грубых нарушений. Всему остальному пациенты сами дадут оценку. Государство должно обратить внимание на условия труда и стимулировать медработников. Руководители Минздрава и организаций здравоохранения должны подниматься по лестнице с низов, с первички. Тем, кто работает с людьми, делать реформы намного легче. Всё для того, чтобы наше население не страдало, и было меньше жалобщиков!

Надо обновлять клинические протоколы и использовать в назначениях последние препараты, которые используются в мире, чтобы помочь людям с эффективным лечением. Сегодня медицина не стоит на месте, а протоколы запаздывают. Каждый врач должен искать что-то новое в доказательной медицине и использовать это на практике.

Мы нуждаемся не только в повышении зарплаты, но и в том, чтобы нам помогали власти на местах и наше население. Врач, который имеет проблемы с жильем и с зарплатой, никогда не будет качественно лечить людей.

Интервью предоставлено пресс-службой Минздрава КР.


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URL: https://www.vb.kg/374510
Теги:
бюджет, зарплата, реформы, Кыргызстан, Замирбек Каленов, Минздрав
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Комментарии
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25.10.2018, 13:44

врач в любом случае не будет лечить,пока в кошельке пациента не увидит деньги.

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