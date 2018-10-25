"Элитные" махинации, или как дети депутатов избегают уголовного наказания

Если говорить о происходящих изменениях в системе судебного производства, то нужно, в первую очередь, изучать и анализировать такие вот кейсы, которые больше похожи на издевательство, а не реформу судебной системы.

В редакцию VB.KG обратился молодой бишкекчанин, Адилет Алымов. Чтобы разобраться в том, что с ним произошло, пришлось буквально рисовать целую таблицу – так хитро переплелись люди, их взаимоотношения и события, которые и легли, собственно, в уголовное дело по заявлению Алымова.

Не будем загружать эту историю оценкой мотивации и характеристиками фигурантов, сосредоточимся на главном.

Началась эта история еще в 2015 году. Теперь, как говорится, следите за пальцами.

Некто А. Ни пригнал в Кыргызстан машину "Лексус", после чего выставил ее на продажу. Машину решил приобрести Нурлан Абакиров, что и сделал за 62 тысячи $. После чего решил ее продать. Покупатели нашлись – два брата Султан и Мирлан Арапбаевы. При этом договорились, что элитное авто берут в рассрочку на 2 месяца, отдав первоначальный взнос в 12 тысяч $.

И вот тут начинается самое интересное. Нурлан Абакиров, являющийся добропорядочным приобретателем, однако просрочил доверенность, которую ему выдал А.Ни. И при Сделке с Арапбаевыми выдал им поддельную (доказано) доверенность (на распоряжение транспортным средством) от А.Ни на имя Марата Аскерова. По этой доверенности была выдана доверенность на Мирлана Арапбаева.

На основании этого фальшивого документа Султан Арапбаев регистрирует "Лексус" в ГРС и получает технический паспорт на имя своего отца Мухтара Арапбаева. Правда, на всех документах стоит подпись именно сына – Султана Арапбаева, отец об этой процедуре ничего не знал. Тут же на основании этого незаконно полученного техпаспорта от имени Мухтара Арапбаева на его сына Султана выписывается доверенность (и вновь поддельная).

С этой доверенностью двоюродные братья Арапбаевы приходят к нашему собеседнику – Адилету Алымову. И берут у него в долг 30 000 $ на два месяца – под залог этой злосчастной машины.

Договоренность между молодыми людьми заключается очень просто – ударили по рукам, что Арапбаева возвращают деньги через месяц, два – максимум. На это время Алымов оформляет машину на себя – для надежности. И, если Арапбаевы деньги не возвращают, машина остается у Алымова. На том и порешили.

Через месяц деньги Арапбаевы не вернули, и через два – тоже.

Алымов не переживал, потому что у него осталась машина, которая ранее, в целях безопасности, была оформлена на него. Но, опасаться ему бы стоило. Потому что дальше история начала развиваться по совершенно дикому сценарию.

В один день – 21 ноября 2015 года, Адилет одолжил хорошему знакомому своего брата Нургазы машину – съездить на свадьбу. Отказать было неудобно, Нургазы человек уважаемый, спортсмен. Да и что, собственно, могло бы случиться. Ну не угнал ведь бы он ее…

Он, может, и нет, а вот кто-то машину угнал точно.

В тот вечер Адилету позвонил Султан Арапбаев и заявил, что машина находится… в ГКНБ. Не поняв "прикола", Алымов позвонил Нургазы, который вышел на улицу (свадьба происходила в одном из столичных ресторанов в верхней черте города, машина стояла прямо напротив входа – ред.) и убедился, что, действительно, машины нет. О чем и сообщил Алымову.

После этого происшествия теперь уже пострадавший от угона вел переговоры и с милицией, и с Арапбаевыми, с кем только он не встречался и не разговаривал, и, в конечном итоге, вышел на того самого Нурлана Абакирова. Который заявил, что машина принадлежит ему, т.к. Арапбаевы до конца с ним не рассчитались, и никому отдавать он заветный "Лексус" не собирается.

Мы рассказали уважаемым читателям основные моменты, чтобы понимать всю запутанность этой истории. Добавим только, что, практически ВСЕ участники этой истории так или иначе связаны между собой – знакомые, одногруппники, друзья братьев и т.д.

Естественно, все это только добавляло подозрений о спланированной афере.

Напомним, все это происходило в 2015 году. За прошедшее время Адилету Алымову удалось не без труда добиться возбуждения уголовного дела, но по его делу оба Арапбаевы признаны невиновными. Решение по делу, к слову, принимал судья Октябрьского районного суда Бишкека Авчи Алиев.

Вот таков итог безусловно криминальной схемы, в которой фигурировали факты подделки, мошенничества и прочих неприятных криминальных событий.

Возможно, подобных историй в судебной практике Кыргызской Республики – вагон, и маленькая тележка. Почему мы обратили внимание именно на эту?

Все дело в том, что братья Арапбаевы – парни не простые. Их смело можно причислить к "золотой молодежи" нашей республики.

И об этом Адилет Алымов пишет в своем обращении на имя президента Жээнбекова.

"Вынужден обратиться к Вам с настоящим заявлением, и прошу Вашего содействия в сложившейся ситуации, в которой я, считаю, оказался по вине коррумпированных судей".

Алымов считает, что правоохранительные органы не привлекали (на протяжении долгого времени) Арапбаева Султана и Арапбаева Мирлана к ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, так как они имеют высокопоставленных родственников, которые им покровительствуют. "Это депутат Жогорку Кенеша КР Арапбаев Азамат Абдуллажанович, и бывший мэр г. Джалал-Абад Арапбаев Мухтар Абдуллажанович. Арапбаев Мухтар является отцом Арапбаева Султана".

И это еще не все "высокопоставленные" связи фигурантов этой истории. Но, оставим все на следующие рассказы о "золотой молодежи".

На фоне всего этого выглядит буквально издевкой сводка с судебных полей – мужчине, укравшему 15 кг куриных ножек, дали 6 лет колонии строгого режима(!), молодой женщине, у которой ребенок умер во время домашних экстренных родов, дали 3 года колонии-поселении, пьяной девушке, разбившей ногой стекло двери, дали 6 месяцев колонии. Это только то, что мелькало на информационных лентах в последнее время.

При этом складывается устойчивое ощущение, что для "золотой молодежи" типа наших героев существуют другие кодексы и вообще система правосудия в целом.

Потому что Арапбаевы не первые, кто так, по сути, легко отделался. Достаточно вспомнить сына экс-депутата парламента Асии Сасыкбаевой, который попался с тяжелыми наркотиками. Немного посидел, отпустили, выплатил штраф. Сын экс-замглавы МВД, в состоянии алкогольного опьянении сбивший насмерть 19-летнюю девушку. Сын экс-мэра Бишкека Исы Омуркулова, который также совершил ДТП с летальным исходом. Сын экс-депутата Жогорку Кенеша КР от фракции "Ата Мекен" Абдимуктара Маматова – контрабанда ГСМ. Сын депутата Туратбека Мадылбекова задержан по подозрению в совершении рейдерства и мошенничества в особо крупных размерах… Не спрашивайте, где все эти хорошие ребята. Их свободе, судя по всему, ничто не угрожает.

Вернемся к обращению Адилета Алымова к президенту, к которому присоединяемся и мы – пожалуйста, в рамках борьбы с коррупцией, обратите внимание на все подобные случаи! Конституция у нас одна, законы и кодексы – тоже, и неважно, кто с какой ложкой во рту родился – золотой, или деревянной. Пусть так оно и будет.