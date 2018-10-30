Энергетики уверяют, что готовы к ОЗП. И даже говорят об экспорте

- Энергетика готова к отопительному сезону, заготовка топлива осуществляется в штатном режиме, - об этом на пресс-конференции, проходящей сегодня в Бишкеке, заявил начальник управления генерации передач электроэнергии Таалайбек Байгазиев.

По его словам, начиная с 18 октября начат отопительный сезон. Подача воды на ТЭЦ идет по 62 и 57 градусов.

- Запаса электроэнергии на станции хватает. Есть достаточный резерв мощности и на ГЭС. На ТЭЦ продолжается ремонт на 4 гидроагрегатах и одного гидроагрегата на Токтогульской ГЭС. Но это не мешает подаче электричества населению. Есть даже возможность экспорта соседям. По высоковольтным линиям также проведен ремонт, осталось заменить около 2 тысяч изоляторов. В целом готовность есть, - пояснил Байгазиев.