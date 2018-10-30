Не случись аварии на ТЭЦ, деньги за химцех ушли бы в чьи-то карманы?

Депутаты Жогорку Кенеша возмущены, что при реализации проекта "Модернизация ТЭЦ" не планировалось строить новый цех по химводоочистке.

Руководители ТЭЦ Бишкека призывали отказаться от строительства химцеха, а высвобожденные средства от китайского кредита хотели поделить между собой. Об этом сегодня на выездном заседании парламентского комитета по ТЭК и недропользованию заявил его председатель Кожобек Рыспаев.

- 386 млн долларов – это огромные деньги, почему вы ни разу не говорили о том, что этот проект по модернизации очень дорогой, - обратился нардеп к нынешнему директору столичной ТЭЦ Андрею Воропаеву. - Сейчас мы увидели, что все материалы, использованные в строительстве - наши, местные. Они свободно и не так дорого продаются у нас на рынках. Я думаю, следствие это докажет. Мы же предупреждали, когда ратифицировали соглашение, что ТЭО почти не было. Почему, когда открывали обновленный ТЭЦ, скрыли, что сдаете без нового химцеха? – возмущенно спросил Рыспаев.

Однако у главы Теплоэлектроцентрали подходящего ответа не нашлось.

- То есть, если бы январской аварии на старом цехе по химводоочистки не случилось бы, то вопроса о необходимости строительства нового не стояло? – вступился депутат Умбеталы Кыдыралиев.

Рано или поздно проблема с нехваткой химочищенной воды дала бы о себе знать, ответил Андрей Воропаев.

- В январе было достаточно воды для производства 480 МВт. Но в Кыргызстане бывают маловодные периоды, и тогда нам бы не хватило мощностей, - пояснил директор ТЭЦ.

Чем вызвал недоумение Кыдыралиева.

- ТЭЦ – это главный стратегический объект страны, а вы так несерьезно об этом говорите. Нужно было в первую очередь включить в проект именно строительство химцеха. А так получается, что был какой-то злой умысел. Сейчас, как я понимаю, из 100 % энергообъекта всего модернизировано только 30%? Разве оставшиеся коммуникации, которым тоже более 50 лет, выдержат нагрузку? Горожан один вопрос беспокоит: в этом году они не замерзнут? – забросал вопросами парламентарий Воропаева.

Стоит отметить, на этот раз директор столичной ТЭЦ дал четкий ответ.

- Нет, не замерзнут! Такой аварии, как была в январе, больше не повторится. ТЭЦ Бишкека готова к зиме. Мелкие неполадки, конечно, могут быть. Но их горожане не почувствуют, - заявил Андрей Воропаев.

Напомним, модернизация столичной теплоэлектроцентрали началась в апреле 2014 года, а завершилась в августе 2017-го. Авария на старой части ТЭЦ Бишкека, оставившая горожан без тепла на 5 дней, произошла 26 января 2018 года из-за нехватки химочищенной воды для работы котлов.

Строительство нового цеха химводоочистки завершилось лишь 1 октября. Он обошелся примерно в 6 млн долларов, эти средства включены в 386 млн долларов китайского кредита.