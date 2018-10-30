Не случись аварии на ТЭЦ, деньги за химцех ушли бы в чьи-то карманы?

"Депутаты Жогорку Кенеша возмущены, что при реализации проекта "Модернизация ТЭЦ" не планировалось строить новый цех по химводоочистке."
Так депутаты сами все утверждали. Теперь вот возмущаются. Странно.
Депутаты Жогорку Кенеша возмущены, что при реализации проекта "Модернизация ТЭЦ" не планировалось строить новый цех по химводоочистке.
Руководители ТЭЦ Бишкека призывали отказаться от строительства химцеха, а высвобожденные средства от китайского кредита хотели поделить между собой. Об этом сегодня на выездном заседании парламентского комитета по ТЭК и недропользованию заявил его председатель Кожобек Рыспаев.
- 386 млн долларов – это огромные деньги, почему вы ни разу не говорили о том, что этот проект по модернизации очень дорогой, - обратился нардеп к нынешнему директору столичной ТЭЦ Андрею Воропаеву. - Сейчас мы увидели, что все материалы, использованные в строительстве - наши, местные. Они свободно и не так дорого продаются у нас на рынках. Я думаю, следствие это докажет. Мы же предупреждали, когда ратифицировали соглашение, что ТЭО почти не было. Почему, когда открывали обновленный ТЭЦ, скрыли, что сдаете без нового химцеха? – возмущенно спросил Рыспаев.
Однако у главы Теплоэлектроцентрали подходящего ответа не нашлось.
- То есть, если бы январской аварии на старом цехе по химводоочистки не случилось бы, то вопроса о необходимости строительства нового не стояло? – вступился депутат Умбеталы Кыдыралиев.
Рано или поздно проблема с нехваткой химочищенной воды дала бы о себе знать, ответил Андрей Воропаев.
- В январе было достаточно воды для производства 480 МВт. Но в Кыргызстане бывают маловодные периоды, и тогда нам бы не хватило мощностей, - пояснил директор ТЭЦ.
Чем вызвал недоумение Кыдыралиева.
- ТЭЦ – это главный стратегический объект страны, а вы так несерьезно об этом говорите. Нужно было в первую очередь включить в проект именно строительство химцеха. А так получается, что был какой-то злой умысел. Сейчас, как я понимаю, из 100 % энергообъекта всего модернизировано только 30%? Разве оставшиеся коммуникации, которым тоже более 50 лет, выдержат нагрузку? Горожан один вопрос беспокоит: в этом году они не замерзнут? – забросал вопросами парламентарий Воропаева.
Стоит отметить, на этот раз директор столичной ТЭЦ дал четкий ответ.
Напомним, модернизация столичной теплоэлектроцентрали началась в апреле 2014 года, а завершилась в августе 2017-го. Авария на старой части ТЭЦ Бишкека, оставившая горожан без тепла на 5 дней, произошла 26 января 2018 года из-за нехватки химочищенной воды для работы котлов.
Строительство нового цеха химводоочистки завершилось лишь 1 октября. Он обошелся примерно в 6 млн долларов, эти средства включены в 386 млн долларов китайского кредита.