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Народ ждет от органов внутренних дел результатов в борьбе с коррупцией

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- ВБ
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником - Днем работника милиции Кыргызской Республики!

Текст поздравления Главы государства:

"Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работника милиции Кыргызской Республики!

Кыргызстанцы высоко ценят мужество, стойкость и профессионализм сотрудников милиции, которые надежно защищают безопасность людей, противодействует преступности, угрозам терроризма, экстремизма, торговле людьми и оружием, незаконному обороту наркотических средств.

Наш народ очень внимательно относится к работе органов внутренних дел и ждет от них серьезных результатов в борьбе с коррупцией и преступностью.

На вас лежит огромная ответственность за здоровье, жизнь, честь, достоинство и собственность наших граждан. Милиционер в глазах людей должен быть надежным помощником и защитником, потому что он представляет государственную власть.

Искренние слова признательности в этот день хочу выразить ветеранам милиции - людям высокой нравственной закалки, беззаветно служившим Отечеству на протяжении долгих лет.

Государство будет работать и далее над выработкой и реализацией мер, способствующих созданию благоприятных условий работы и службы, улучшению социальной защиты сотрудников и укреплению материально-технической базы органов милиции.

Главная цель - формирование эффективной системы обеспечения правопорядка и общественной безопасности, пользующейся доверием со стороны общества.

Желаю вам мира, благополучия, крепкого здоровья, выдержки и успехов в нелегкой, но важной службе на благо Отечества!"


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URL: https://www.vb.kg/374692
Теги:
коррупция, праздник, президент, Кыргызстан, поздравление, МВД, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Болот
01.11.2018, 16:23

Борьбу с коррупцией надо как в Грузии - 75% ментов (по сути ОПГ) - уволить и набрать квалифицированных с достойной зарплатой, но количеством меньше. Тогда и доноры помогут.

Но для начала посадить Райыма-миллиона и далее по списку (министры, депутаты, чиновники). Сократить госаппарат, убрать бюрократию. Все это возможно, была бы политическая воля...

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