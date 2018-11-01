Народ ждет от органов внутренних дел результатов в борьбе с коррупцией

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником - Днем работника милиции Кыргызской Республики!

Текст поздравления Главы государства:

"Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работника милиции Кыргызской Республики!

Кыргызстанцы высоко ценят мужество, стойкость и профессионализм сотрудников милиции, которые надежно защищают безопасность людей, противодействует преступности, угрозам терроризма, экстремизма, торговле людьми и оружием, незаконному обороту наркотических средств.

Наш народ очень внимательно относится к работе органов внутренних дел и ждет от них серьезных результатов в борьбе с коррупцией и преступностью.

На вас лежит огромная ответственность за здоровье, жизнь, честь, достоинство и собственность наших граждан. Милиционер в глазах людей должен быть надежным помощником и защитником, потому что он представляет государственную власть.

Искренние слова признательности в этот день хочу выразить ветеранам милиции - людям высокой нравственной закалки, беззаветно служившим Отечеству на протяжении долгих лет.

Государство будет работать и далее над выработкой и реализацией мер, способствующих созданию благоприятных условий работы и службы, улучшению социальной защиты сотрудников и укреплению материально-технической базы органов милиции.

Главная цель - формирование эффективной системы обеспечения правопорядка и общественной безопасности, пользующейся доверием со стороны общества.

Желаю вам мира, благополучия, крепкого здоровья, выдержки и успехов в нелегкой, но важной службе на благо Отечества!"