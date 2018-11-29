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Уже второй месяц не могут найти виновника ДТП, хотя он и не прячется

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Ранее я обращалась к вам по поводу ДТП, написали прокуратуру жалобу. Но уже 2 месяц не могу найти водителя по имени Бакыт. Прокурор Алмаз уверяет что отправил участкового за Бакытом, и якобы он скрылся без вести. Хотя водитель Бакыт живет там же, где жил, и работает на том же месте. Мало того, он приходит к потерпевшей и разговаривает с ней. Теперь выясняется, что водитель уезжает на Сахалин. Тогда уже они точно не найдут его. Почему они так долго тянут? Дело идет к тому, что будет обратно, так как написал следователь.


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URL: https://www.vb.kg/374752
Теги:
Генеральная прокуратура, прокуратура, ДТП, нарушения, розыск, Бишкек, пострадавшие
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