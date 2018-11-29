Уже второй месяц не могут найти виновника ДТП, хотя он и не прячется

Ранее я обращалась к вам по поводу ДТП, написали прокуратуру жалобу. Но уже 2 месяц не могу найти водителя по имени Бакыт. Прокурор Алмаз уверяет что отправил участкового за Бакытом, и якобы он скрылся без вести. Хотя водитель Бакыт живет там же, где жил, и работает на том же месте. Мало того, он приходит к потерпевшей и разговаривает с ней. Теперь выясняется, что водитель уезжает на Сахалин. Тогда уже они точно не найдут его. Почему они так долго тянут? Дело идет к тому, что будет обратно, так как написал следователь.