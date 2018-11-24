Кто-нибудь следит за тем, что по ночам в интернет-кафе сидят дети?

Каждый вечер прохожу около интернет центра по ул Московской рядом с пересечением пр. Мира. Окна большие, сделанные для привлечения клиентов и видно, что больше половины игроков в сетевые игры - это подростки и дети, и после 23 часов иногда приходится проходить, также больше половины - подростки. Кстати там же на пересечении по пр Мира открыли еще один интернет-центр, правда он не так раскручен, но зато туда никогда с различными проверками никто не суется. Может, нашим доблестным органам пройтись рейдом на детских каникулах, чтобы вечерами родители не волновались за своих детей.

Народную новость прислал Советбек