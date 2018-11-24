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Кто-нибудь следит за тем, что по ночам в интернет-кафе сидят дети?

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Каждый вечер прохожу около интернет центра по ул Московской рядом с пересечением пр. Мира. Окна большие, сделанные для привлечения клиентов и видно, что больше половины игроков в сетевые игры - это подростки и дети, и после 23 часов иногда приходится проходить, также больше половины - подростки. Кстати там же на пересечении по пр Мира открыли еще один интернет-центр, правда он не так раскручен, но зато туда никогда с различными проверками никто не суется. Может, нашим доблестным органам пройтись рейдом на детских каникулах, чтобы вечерами родители не волновались за своих детей.

Народную новость прислал Советбек


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URL: https://www.vb.kg/374767
Теги:
ГУВД, дети, Интернет, кафе, несовершеннолетние, Бишкек
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Комментарии
Дети
24.11.2018, 18:03

Пусть лучше в интернет кафе,чем обдолбаются солью или водочкой и шарахаются

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