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Перепутала газ с тормозом. На Иссык-Куле в ДТП едва не разбились супруги

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- Оксана Гут
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Сегодня ночью, примерно в 00.30, на пересечении улиц Абдрахманова и Коенкозова в Караколе произошло ДТП. Об этом сообщает руководитель пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

По его данным, автомобиль Volkswagen Passat на большой скорости врезался в столб. За рулем была девушка 1991 г.р., которая, как выяснилось, перепутала педали газа с тормозом.

К счастью, ни она, ни пассажир – ее супруг – серьезно не пострадали. А вот транспортное средство увезли на штрафстоянку – оно восстановлению не подлежит.

В настоящее время назначены все необходимые экспертизы. Ведется расследование.


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URL: https://www.vb.kg/374783
Теги:
ДТП, Иссык-Кульская область, Каракол, Сталбек Усубакунов, УВД
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