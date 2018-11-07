Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 7 ноября, в связи с Днем истории и памяти предков посетил мемориальный комплекс "Ата-Бейит", где прочитал молитву в память о предках и покоящихся там соотечественниках, возложил венки к памятникам и сделал обращение к народу Кыргызстана.

Ниже полный текст обращения Главы Государства:

"Уважаемые соотечественники!

Дорогие кыргызстанцы!

В этом году мы во второй раз отмечаем День истории и памяти предков.

История Кыргызстана - это великая история, которой мы можем гордиться.

Непростые годы в составе российской империи, национально-освободительная борьба 1916 года и великий исход - Уркун принесли нашему народу большие испытания.

После победы февральской, затем Октябрьской социалистической революции 1917 года в России произошел резкий поворот в судьбе кыргызского народа.

В 1924 году была образована автономная область, затем создана Кыргызская Советская Социалистическая Республика . Через многие века возродилась наша государственность.

В советское время бурными темпами развивались экономика, культура, наука, образование и здравоохранение. Кыргызстан превратился в страну с развитой аграрно-промышленной экономикой.

В то же время советская эпоха сопровождалась политическими гонениями, ссылками и раскулачиванием, массовыми репрессиями.

События того времени, наполненные глубоким драматизмом и трагедией, оставили неизгладимый отпечаток в истории кыргызского народа.

Ровно 80 лет назад, 5-7-8 ноября 1938 года здесь, в Чон-Таше были расстреляны 138 выдающихся граждан Кыргызстана, среди которых были основатели нашего государства Жусуп Абдрахманов, Мурат Салихов, Осмонкул Алиев, Баялы Исакеев, Касым Тыныстанов, Эркинбек Эсенаманов, Торекул Айтматов, Иманалы Айдарбеков и другие.

53 года никто не знал о захоронениях, и только в 1991 году Бубусара Кыдыралиева эже открыла страшную тайну старого кирпичного завода в Чон-Таше.

А 30 августа 1991 года состоялась государственная траурная церемония перезахоронения останков жертв сталинских репрессий, найденных на Чон-Таше. На следующий день, 31 августа 1991 года была провозглашена независимость суверенного Кыргызстана.

Среди них были и останки отца великого нашего писателя Чынгыза Айтматова - Торекула Айтматова.

Наверно, так начертано судьбой, что в 2008 году, когда скончался Чынгыз Айтматов, он был похоронен рядом с отцом, на местности, названной им самим "Ата-Бейит" - "Могила отцов"…

Уважаемые соотечественники!

В Кыргызстане число высланных на ссылку в 1932 году достигло тысячи человек, в 1933 году были осуждены как "классовые враги" и кулаки более 5 тысяч человек.

Затем, в 1937 году политические гонения стали ужесточаться и были продолжены вплоть до 1939 года.

Сотни рабочих, крестьян, представителей творческой и технической интеллигенции, специалистов народного хозяйства, партийных и комсомольских работников стали жертвами политических гонений.

В общей сложности, согласно последним исследованиям, в 1930-е годы жертвами репрессий на территории Кыргызстана стали более 20 тысяч людей.

Это, безусловно, было большой трагедией, невосполнимой утратой для кыргызского народа.

К сожалению место, где лежит прах тех, кто стал неугодным для власти и безвинно расстрелянным или повешанным, многие годы было неизвестным для общества.

Лишь в 1996–1997 годы были выпущены первые специальные сборники, где был опубликован список более 8 тысяч людей.

Эту же работу продолжил Государственный комитет национальной безопасности, на днях выпустив третий сборник под названием "Восстановление исторической справедливости", куда вошли списки 1898 граждан, ставших жертвами политической репрессии 30-50-годов.

Систематизирована информация о более 20 тысяч жертв политических репрессий, выпущен в свет десятитомный сборник под названием "Белая книга", который состоит из 3 тысяч страниц.

Вышеназванные книги - это дань нашей памяти перед нашими гражданами, их потомками, которые стали жертвами страшных репрессий.

Необходимо продолжить эту работу, собирать информацию о безвинно осужденных, расстрелянных людях, доносить это близким их людям, всей общественности.

Как говорил великий мыслитель и гуманист Чынгыз Айтматов, "Мы живы тем, что вспоминаем прошлое, заботимся о будущем".

Дорогие соотечественники!

Мы сегодня собрались в национальном историческом-мемориальном комплексе "Ата-Бейит", где покоится прах наших достойных сыновей, первых просветителей, тех, кто закладывал основы государственности Кыргызстана, которые были расстреляны, как "враги народа".

В 2010 году на территории комплекса был построен мемориал в честь памяти погибших в ходе Апрельской народной революции. Они погибли, защищая страну от авторитаризма, открыли дорогу для развития демократии в Кыргызстане.

К 100-летию трагедии Уркун в 2016 году был открыт специальный мемориальный комплекс.

Сегодня комплекс "Ата-Бейит" стал святым местом поклонения в Кыргызстане, где покоятся герои, которые своей жизнью и кровью сотворили историю.

Дорогие соотечественники!

В Кыргызстане на сегодняшний день работает достойное общество, которое уважает свою историю. Мы превратились в государство с самым сильным гражданским обществом.

Только глубоко понимая историю и учитывая ее уроки Кыргызстан сможет правильно определить в будущем направления развития. Создаст крепкую основу для следующего поколения. Займет достойное место в сегодняшнем мире.

Мы уважаем и поддерживаем стремления каждого этноса к изучению и распространению своей истории и культуры.

В то же время необходимо создать такие условия, чтобы каждый кыргызстанец, не забывая о своей вере и этнической принадлежности, понимал, что он гражданин Кыргызстана и гордился этим.

Кыргызы на своем многовековом историческом пути создали свою национальную идею, нерушимую философию, духовное богатство.

Одной из таких национальных святых идей является свобода Родины, ее независимость.

Мы обязаны перед своими предками и детьми, перед будущим поколением, как зеницу ока сохранять наше государство и независимость.

Всевышний дал нам историческую возможность построить единое, сильное, развитое Кыргызское государство. Мы не должны упускать эту возможность.

Глубоко прочувствуем, что мы потомки Великих Кыргызов, которые прошли многие испытания на сложном историческом пути, что наша страна имеет многовековую великую историю, высоко поднимем знамя кыргызов и свято сохраним национальное достоинство.

Уважаемые соотечественники!

У нас есть только одна Родина. Это - Кыргызстан!

Склоним голову перед памятью наших соотечественников, которые погибли ради Родины, нашей земли, ради справедливости и свободы!

Пусть никогда в жизни нашего народа не повторятся такие мрачные события!

Пусть Всевышний сохранит наш народ от бед, горя и потрясений! Дарует нам единство и мир!"