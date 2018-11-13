Погода
$ 69.61 - 69.76
€ 79.16 - 79.72

... расстрелял котенка, снял это на видео и выложил в Сеть ОСТОРОЖНО! 18+

437  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Моральный урод с Кыргызстана из пневматической винтовки расстреливает котенка. Сегодня нам прислали видео от российских зоозащитников,где гражданин нашей Республики расстреливает с особой жестокостью котенка. Этот живодер сам снял видео расправы и выложил в интернет. На видео хорошо виден номер его машины и его лицо. До каких пор в нашей стране будет твориться этот беспредел по отношению к животным, и в каких случаях работает статья 264 Закона УК КР " О жестком обращении с животными"?!

Народную новость прислал Андрей.

ОСТОРОЖНО! Видео содержит сцены насилия!

От редакции обращаемся к правоохранительным органам с просьбой выяснить личность данного гражданина, его местонахождение, и провести соответствующие закону следственные мероприятия.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/374846
Теги:
Интернет, насилие, убийство, Кыргызстан, животные
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  