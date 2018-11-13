... расстрелял котенка, снял это на видео и выложил в Сеть ОСТОРОЖНО! 18+

Моральный урод с Кыргызстана из пневматической винтовки расстреливает котенка. Сегодня нам прислали видео от российских зоозащитников,где гражданин нашей Республики расстреливает с особой жестокостью котенка. Этот живодер сам снял видео расправы и выложил в интернет. На видео хорошо виден номер его машины и его лицо. До каких пор в нашей стране будет твориться этот беспредел по отношению к животным, и в каких случаях работает статья 264 Закона УК КР " О жестком обращении с животными"?!

Народную новость прислал Андрей.

ОСТОРОЖНО! Видео содержит сцены насилия!

От редакции обращаемся к правоохранительным органам с просьбой выяснить личность данного гражданина, его местонахождение, и провести соответствующие закону следственные мероприятия.