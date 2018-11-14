91 млн сомов ушло на новое жилье для прокуроров. Где и кто его получит

В 2017 году органы прокуратуры Кыргызстана в пользу государства возместили 5 млрд 483 млн 73 тысяч сомов нанесенного ущерба. Средства были изысканы по возбужденным делам и актам прокурорского реагирования. Согласно закону, 30 % из общей суммы полагается тому ведомству, которое ее возместила.

Так, решением правительства от 27 июня 2018 года Генеральной прокуратуре было выделено 100 млн. сомов. Из них 91 млн ушло на строительство жилья прокурорским работникам.

В ведомстве редакции VB.KG рассказали, где и сколько будет построено новеньких квартир для сотрудников надзорного органа.

В настоящее время, по данным сотрудницы отдела информации и связи с общественностью Жаркынай Азиевой, идет стройка для сотрудников прокуратуры города Нарын и Нарынской области. Это 3-х этажное здание на 24 квартиры.

В Ат-Башинском районе – 3-х квартирное помещение.

В Ак-Талинском районе – 2-х квартиное помещение.

В Джумгале – 4-х квартирное помещение.

В Баткенской области – 3-х этажное здание также в 24 квартиры.

В городе Сулюкта - 3-х квартирное помещение.

В Лейлеке - 5-ти квартирное.

В Чаткальском районе Джалал-Абадской области – 2-х квартирное помещение.

В Манасском районе Таласской области планируется построить 2 служебные квартиры.

Что касается расходования средств, то они будут распределены следующим образом:

Нарынской области - 44 млн 400 тыс. сом, Баткенской области – 42 млн 600 тыс сом, Таласской области - 2 млн сом, Джалал-Абадской области - 2 млн сом.

Строительство служебных жилых помещений планируется завершить до конца 2018 года. Вся отстроенная жилплощадь достанется рядовым сотрудникам, уверяют в Генпрокуратуре.

- Ранее в регионах не строилось жилье для наших работников. Поэтому в год развития регионов мы решили восполнить этот пробел. Сейчас, когда происходит ротация кадров, сотрудники оказываются в другой области, где у них нет ни родственников, ни жилья. И они вынуждены жить на съемных квартирах, домах, - сообщила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры КР Наргиза Куватова.

Отмечается, что оставшиеся 9 млн пойдут на пошив форменного обмундирования и внедрение электронной книги учета преступлений.