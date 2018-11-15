Оформление балага сйунчу - все просто?

Накануне, 12 ноября, министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров, побывал в Центре обслуживания населения Октябрьского и Первомайского районов. Министр посетил ЦОН, чтобы ознакомиться с процессом заполнения электронного заявления о назначении единовременного пособия при рождении ребенка "балага суйунчу".

Заместитель председателя ГРС Руслан Сарыбаев рассказал министру о процессе формирования электронной анкеты "балага суйунчу" в онлайн режиме.

"На сегодняшний день электронная анкета "балага суйунчу" заполняется по обращению граждан в ЦОНах, отделениях ЗАГСа и информационных киосках. Больше всего граждане обращаются в ЦОНы и ЗАГСы. Наши операторы формируют заявление в течение 2-3 минут и моментально в режиме реального времени отправляют электронную анкету гражданина в Министерство труда и социального развития. Когда гражданин обращается в ЗАГС за получением свидетельства о рождении то, он может на месте же оформить и электронную анкету "балага суйунчу", если конечно у него имеется банковский счет. В случае отсутствия банковского счета гражданин может обратиться к нам после открытия счета", - сказал Сарыбаев.

Министр на месте воочию увидел, как обслуживаются граждане по заполнению анкет "балага суйунчу". После того, как в течение 2 минут было заполнение очередное заявление гражданина "балага суйунчу", Улукбек Кочкоров поручил своему подчинённому узнать действительно ли в онлайн режиме только что заполнения анкета поступила в Министерство.

Сотрудница министерства по телефону позвонила и сразу подтвердила, что анкета получена. На это Улукбек Кочкоров поручил сфотографировать с компьютера полученную анкету и отправить по WhatsApp. И моментально на телефон сотрудницы министерства пришло фото-подтверждение о поступлении анкеты.

После этого министр отметил, что посетит одно из близлежащих отделений министерства, чтобы узнать о дальнейшей процедуре выдачи "балага суйунчу". Министр отметил, что двухнедельный срок получения "балага суйунчу" долгий и убедился, что по системе ГРС задержек нет.