Погода
$ 69.61 - 69.76
€ 79.16 - 79.72

Оформление балага сйунчу - все просто?

114  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Накануне, 12 ноября, министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров, побывал в Центре обслуживания населения Октябрьского и Первомайского районов. Министр посетил ЦОН, чтобы ознакомиться с процессом заполнения электронного заявления о назначении единовременного пособия при рождении ребенка "балага суйунчу".

Заместитель председателя ГРС Руслан Сарыбаев рассказал министру о процессе формирования электронной анкеты "балага суйунчу" в онлайн режиме.

"На сегодняшний день электронная анкета "балага суйунчу" заполняется по обращению граждан в ЦОНах, отделениях ЗАГСа и информационных киосках. Больше всего граждане обращаются в ЦОНы и ЗАГСы. Наши операторы формируют заявление в течение 2-3 минут и моментально в режиме реального времени отправляют электронную анкету гражданина в Министерство труда и социального развития. Когда гражданин обращается в ЗАГС за получением свидетельства о рождении то, он может на месте же оформить и электронную анкету "балага суйунчу", если конечно у него имеется банковский счет. В случае отсутствия банковского счета гражданин может обратиться к нам после открытия счета", - сказал Сарыбаев.

Министр на месте воочию увидел, как обслуживаются граждане по заполнению анкет "балага суйунчу". После того, как в течение 2 минут было заполнение очередное заявление гражданина "балага суйунчу", Улукбек Кочкоров поручил своему подчинённому узнать действительно ли в онлайн режиме только что заполнения анкета поступила в Министерство.

Сотрудница министерства по телефону позвонила и сразу подтвердила, что анкета получена. На это Улукбек Кочкоров поручил сфотографировать с компьютера полученную анкету и отправить по WhatsApp. И моментально на телефон сотрудницы министерства пришло фото-подтверждение о поступлении анкеты.

После этого министр отметил, что посетит одно из близлежащих отделений министерства, чтобы узнать о дальнейшей процедуре выдачи "балага суйунчу". Министр отметил, что двухнедельный срок получения "балага суйунчу" долгий и убедился, что по системе ГРС задержек нет.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/374886
Теги:
ГРС, Министерство социального развития, новорожденный, социальная защита, Кыргызстан, балага суйунчу
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  