Проводился ли на самом деле опрос по работе посла КР в РФ Болота Отунбаева?

Был ли в действительности проведен опрос среди мигрантов по поводу деятельности посла Кыргызстана в России Болота Отунбаева, чью работу якобы оценили отрицательно? Этот вопрос редакция VB.KG адресовала кыргызстанцам, проживающим и работающим в Москве.

Так, по словам журналистки Айгуль Ниязалиевой, работающей в одном из московских СМИ, любой материал должен опираться на факты.

- Как недавно было озвучено на медиафоруме в Питере, журналистика - это прежде всего ответственность перед миллионами, а не просто шумный инфоповод. Статья просто ни о чем не говорит. Какой это был опрос? Не указано ни одной конкретной организации, не названа ни одна фамилия мигранта или активиста диаспоры, а их, на секундочку, миллион. Если так хотелось хайпануть, то надо это делать авторитетнее. История напомнила случай из жизни, когда домработница одного кыргызского начальника вдруг на корпоративе заявила, что про нее в коллективе ходят грязные слухи, хотя люди впервые услышали об этом. И тут все местечково как-то. И автора того материала нигде в "кыргызской" Москве не было видно, - сказала она.

Впервые услышал об этом опросе и другой наш собеседник - руководитель комитета молодёжи и спорта Межрегиональной Общественной Организации (МОО) "Кыргызское единение" Улан Кошматов, проживающий также в Москве.

- Ничего об этом не слышал, и никто ко мне с этим вопросом не подходил, - коротко бросил он.

Напомним, ранее на сайте Kginfo.ru были опубликованы результаты опроса среди мигрантов на тему того, как они оценивают работу посла КР в РФ Болота Отунбаева. При этом большинство наших соотечественников якобы заявило, что работа посла оставляет желать лучшего.