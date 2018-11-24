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Аналитики отмечают частичные успехи в борьбе с "серым" импортом в КР

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- Виктория Григоренко
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В 2018 году впервые удалось добиться некоторого сокращения объемов и доли "серого импорта" во внешней торговле Казахстана и Кыргызстана. Наиболее существенные результаты достигнуты в Кыргызстане, предположительно, в результате обезвреживанию ряду крупных организаторов и бенефициаров трафика. Об этом говорится в докладе Евразийского Аналитического клуба, представленного VB.KG руководителем проекта Никитой Мендковичем.

Однако проблемы остаются, и доля "серой торговли" превышает половину импорта каждого из государств, считают евразийские аналитики.

"Для ускорения решения проблемы "серого импорта" нами предлагается ряд мер, осуществимых на уровне национальных властей, а также органов ЕАЭС. Сопоставление китайской, казахстанской и кыргызстанской статистики внешней торговли показывало, что в 2017 году доля импорта из КНР "неучтенного" национальной таможней в Казахстане превышало – 59%, в Кыргызстане – 70%. Общая стоимость "серого импорта" - составила более 10 млрд долларов для двух стран, что означало существенные потери для бюджета, а также фактическую утрату контроля правительствами над процессами на государственных границах. В течение 2018 года был предпринят ряд серьезных шагов. В ноябре-декабре сменилось руководство таможни Кыргызстана, включая несколько одиозных фигур. Ряд бывших руководящих работников был объявлен в розыск и арестован. В Казахстане в течение января-февраля 2018 года также прошла кампания по борьбе с контрабандой на китайской границе, затронувшая, однако, преимущественно служащих низшего звена", - отмечается в докладе.

Благодаря принятым мерам в течение января-августа 2018 года удалось добиться некоторого роста легальной торговли с Китаем, считают евразийские аналитики.

"В итоге уровень серого импорта в первые 8 месяцев 2018 года составил - 3,9 млрд долларов для Казахстана и 2,2 млрд - для Кыргызстана, против 4,6 и 4,2 млрд за полный 2016 год соответственно. Если текущая динамика сохранится до конца год, можно будет говорить о сокращении "серого трафика" в Казахстане на 950 млн, и в Кыргызстане – на 500 млн долларов. Примечательно, что это первое сокращение объемов незаконной торговли за последние несколько лет в обоих государствах. Указанные оценки представляются сейчас наиболее точными. Они позволяют говорить о частичных успехах в борьбе с незаконной торговлей китайским контрафактом в обоих государствах", - подчеркивается в докладе.

Однако руководитель проекта Никита Мендкович добавил, что проблема контрабанды в Казахстане и Кыргызстане далека от решения.

"Серый импорт" превышает в обоих государствах половину товарной массы и наносит большой ущерб национальным экономикам и доходам ЕАЭС,- заключил он.


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URL: https://www.vb.kg/374923
Теги:
торговля, Казахстан, Китай, контрабанда, импорт, ЕАЭС, Кыргызстан, Никита Мендкович
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