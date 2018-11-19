Налоговики выявили нарушения у более 100 тамад, операторов, танцоров

ГНС выявила нарушения налогового законодательства у более 100 субъектов предпринимательства, обслуживающих торжества, сообщает пресс-служба ведомства.

Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики выявила нарушения налогового законодательства у 109 субъектов предпринимательства, оказывающих услуги по обслуживанию торжеств и обрядов.

В частности, у этих 109 субъектов отсутствовали разрешительные документы, в том числе свидетельство о государственной регистрации, добровольный патент и т.д. В том числе без соответствующих разрешительных документов услуги тамады оказывали 44 субъекта, услуги фотографа - 36 субъектов, услуги музыканта – 6, услуги видеосъемки - 13 и услуги танцевальных групп - 10 субъектов.

По всем вышеуказанным фактам сотрудниками ГНС составлены акты рейдового налогового контроля.

В целом в ходе двухмесячного рейдового налогового контроля, проводившегося в городах Бишкек, Ош, Жалал-Абад и Аламудунском районе, были проверены 320 субъектов, осуществляющих услуги по оформлению зала, фото-видео съемки и развлекательные услуги (тамады, певцы, музыканты, танцевальные и актерские группы и др. шоу). При этом за этот период было выдано 211 патентов на сумму 769,2 тыс. сомов.

Аналогичные мероприятия по выявлению субъектов предпринимательства, нарушающих налоговое законодательство, будут и впредь проводиться и впредь.