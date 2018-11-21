На "Безопасный город" из бюджета потратят не 100, а 82 млн сомов

В Главном управлении обеспечения безопасности дорожного движения решили откорректировать информацию по расходам из бюджета на "Безопасный город", озвученную начальником Канатом Джумагазиевым накануне.

Бюджетные деньги на реализацию проекта пока не потрачены, более того – еще не выделены, заявили VB.KG в пресс-службе ГУОБДД МВД КР.

- Распоряжением правительства КР за №399-р от 12.11.2018 г. министерству финансов КР поручено выделить денежные средства для оснащения центра мониторинга в сумме 56 млн 168 тыс сомов. Из которых 36 млн 180 тыс сомов составляют расходы на почтовые услуги по распечатки конвертации и доставке постановления о нарушениях. На сегодняшний день по согласованию с министерством финансов КР из вышеуказанных средств предусматривается 19 млн 988 тыс сомов, - уточнили в ведомстве.

Более того, на дополнительное введение 75 штатных единиц (они будут работать в центре мониторинга) потребуется 26 млн сомов, а не 76 млн, о которых сообщалось вчера депутатам Жогорку Кенеша.

- На заработную плату 75 сотрудникам потребуется 22 млн 500 тыс сомов, на отчисления в Соцфонд – 3 млн 500 тыс сомов. Соответствующие проекты нормативных правовых актов в настоящее время находятся на рассмотрении в аппарате правительства КР, - отметили в ГУОБДД.

Когда средства будут выделены, в пресс-службе не знают. Сказали только, что эти нормативно-правовые акты вступят в силу по истечении 15 дней со дня подписания.

Остается непонятным, о каких 76 млн сомов говорили на выездном заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции депутат Мирлан Жеенчороев и начальник ГУОБДД Канат Джумагазиев. В пресс-службе ведомства, как и в его бухгалтерии, информации об этой сумме нет…