Фонд из КР заплатил $280 млн за торговый центр в Москве. Что известно?

Инвестиционный фонд KLS Eurasia Venture Fund стал владельцем торгово-развлекательного центра "Ревьера". Об этом сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на собственные источники.

- Компания "Хорус" акционера группы ПИК Сергея Гордеева продала торгово-развлекательный комплекс "Ривьера", рассказали два человека, близких к разным сторонам сделки. Покупатель, по их словам, – фонд KLS Eurasia Venture Fund. Новый гендиректор фирмы "Ривьера" (комплекс на ее балансе) Дмитрий Асадов и представитель Гордеева подтвердили закрытие сделки, - пишет газета.

Хотя стоимость сделки не разглашается, российские СМИ оценили ее в сумму от 15 до 20 млрд рублей или более 280 млн долларов.

Торгово-развлекательный центр "Ревьера", площадью 298 тысяч квадратных метров, расположен на территории бывшего завода ЗиЛа на улице Автозаводской в Москве. Строительство центра началось еще до кризиса 2008 года. В 2011 году строительство заморозили. Спустя три года молл перешел во владение структуры миллионера Сергея Гардеева.

О покупателе - KLS Eurasia Venture Fund известно не много. На сайте фонда сказано, что он осуществляет прямые инвестиции в странах бывшего СССР в сфере промышленности, горного дела и развития коммерческой недвижимости и инфраструктуры. Фондом управляет инвесткомпания из Кыргызстана KLS Securities.

По данным Минюста офис KLS Securities расположен в Бишкеке в здание бизнес-центра "Россия". Руководителем и одним из учредителя является Владимир Петрович Кирюша. Второй учредитель - ОсОО "Factum" ("Фактум"), которым также владеет Кирюша. "Фактум" ведет деятельность в области права.

Владимир Кирюша не раз давал интервью местным СМИ в качестве эксперта по экономике, бизнесу и фондовому рынку. В интервью он рассказывает, что в 90-х годах занимался скупкой приватизированных предприятий в России. С 1999 года живет в Кыргызстане. Его компания KLS Securities в основном обслуживает нерезидентов Кыргызстана, имеет дочерние структуры в четырех странах.

Кроме того, Владимир Кирюша владеет в Кыргызстане ОсОО "Народная Горнодобывающая Компания". До 2014 года она разрабатывала месторождение рассыпного золота в Джалал Абадской области Узунакматская площадь. Какую деятельность сейчас ведет компания, неизвестно.

Будем наблюдать, что последует за этой сделкой.