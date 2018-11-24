Тело прокурора Мамажакыпова обгорело так, что родные его с трудом опознали

МВД: Информация об избиении милиционерами подозреваемого начальника управления капитального строительства мэрии города Баткен М.Калыкова не соответствует действительности

В средствах массой информации распространено сообщение директора национального центра по предупреждению пыток Н.Сулайманова, что со стороны милиционеров совершена пытка в отношении бывшего руководителя управления капитального строительства мэрии г.Баткен Мелиса Калыкова, подозреваемого в убийстве областного прокурора.

Поясняем, что после задержания Мелиса Калыкова как подозреваемого в убийстве, во всех следственных действиях, проводимых сотрудниками МРУ МВД, принимал участие заместитель начальника УВД Баткенской области, и никто его не избивал. Кроме этого до начала допроса было проведено медицинское освидетельствование подозреваемого, и в этом документе указано, что гражданин М.Калыков получил телесные повреждения еще до задержания.

В ходе предварительного расследования было установлено, что телесные повреждения Калыков получил во время драки с прокурором области. По предварительным данным в ходе ссоры, переросшей в драку, Мелис Калыков произвел выстрел из охотничьего ружья в Анарбая Мамажакыпова, более того, с целью скрыть преступление, он сжег его тело. Восемьдесят процентов тела Анарбая Мамажакыпова обгорело, родственники с трудом опознали его.

В настоящее время подозреваемый М.Калыков содержится в СИЗО города Ош, уголовное дело расследуется межрегиональным управлением МВД КР. Пресс-служба МВД Кыргызской Республики заявляет, что распространенная информация об избиении милиционерами подозреваемого Мелиса Калыкова не соответствует действительности.