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Тело прокурора Мамажакыпова обгорело так, что родные его с трудом опознали

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- Елена Цой
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МВД: Информация об избиении милиционерами подозреваемого начальника управления капитального строительства мэрии города Баткен М.Калыкова не соответствует действительности

В средствах массой информации распространено сообщение директора национального центра по предупреждению пыток Н.Сулайманова, что со стороны милиционеров совершена пытка в отношении бывшего руководителя управления капитального строительства мэрии г.Баткен Мелиса Калыкова, подозреваемого в убийстве областного прокурора.

Поясняем, что после задержания Мелиса Калыкова как подозреваемого в убийстве, во всех следственных действиях, проводимых сотрудниками МРУ МВД, принимал участие заместитель начальника УВД Баткенской области, и никто его не избивал. Кроме этого до начала допроса было проведено медицинское освидетельствование подозреваемого, и в этом документе указано, что гражданин М.Калыков получил телесные повреждения еще до задержания.

В ходе предварительного расследования было установлено, что телесные повреждения Калыков получил во время драки с прокурором области. По предварительным данным в ходе ссоры, переросшей в драку, Мелис Калыков произвел выстрел из охотничьего ружья в Анарбая Мамажакыпова, более того, с целью скрыть преступление, он сжег его тело. Восемьдесят процентов тела Анарбая Мамажакыпова обгорело, родственники с трудом опознали его.

В настоящее время подозреваемый М.Калыков содержится в СИЗО города Ош, уголовное дело расследуется межрегиональным управлением МВД КР. Пресс-служба МВД Кыргызской Республики заявляет, что распространенная информация об избиении милиционерами подозреваемого Мелиса Калыкова не соответствует действительности.


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URL: https://www.vb.kg/375058
Теги:
Баткенская область, Генеральная прокуратура, МВД, прокуратура, пытки, убийство, Кыргызстан, уголовное дело, Анарбай Мамажакыпов, Мелис Калыков
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Комментарии
Бишкек Кыргызстан
24.11.2018, 17:11
Карма: -35
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Минусов: 159
Комментариев: 118

Хорошие друзья у прокурора были.

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