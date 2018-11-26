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Наглый водитель экскаватора вырвал живую изгородь и чуть не наехал на людей

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24 ноября 2018 года наглый водитель экскаватора, прямо в центре Бишкека, вырвал до основания корней живую изгородь (кустарники и деревья), посаженную с большим трудом хозяевами данного участка, и при их попытке снять на видео мобильного телефона, водитель чуть не задавил ковшом экскаватора хозяйку дома, которая несколько раз давала предупреждение не трогать живую изгородь. Соседям задел забор и чуть не снес его.

Очевидцы стояли и смотрели на этот беспорядок, не проронив при этом ни слова. Во время снятия данного видео, экскаваторщик второпях начал уезжать, не доведя свою работу до конца и не стесняясь при этом взял взятку, которую дал ему сосед.

Все это зафиксировано на видео мобильного телефона. Вот такие у нас в Кыргызстане недобросовестные работники, которые нехотя делают свою работу, лишь бы кое-как закончить и убежать, при этом не уважают чужой труд, перечат и покушаются на жизни простых граждан.

Люди, где ваша человечность? Надо помнить - всё, что бы вы ни делали, будь то плохое или хорошее, все вернется вам вдвойне. Уважайте себя и других, предоставляйте помощь людям, которые борются за справедливость, потому что в справедливом обществе существует социальная гармония. Мира вам и добра!

Народную новость прислала Элмира


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URL: https://www.vb.kg/375062
Теги:
ГУВД, мэрия, нарушения, ремонт, Бишкек
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