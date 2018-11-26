Калыкова: Почему прокуроров, которые были на охоте, не привлекают к ответу?

Родственники бывшего начальника Управления капитального строительства Баткенской области Мелиса Калыкова, подозреваемого в убийстве прокурора Анарбая Мамажакыпова, вышли на митинг в Баткене. Об этом редакции VB.KG подтвердили в пресс-службе УВД Баткенской области. По данным ведомства, митинг проходит без происшествий.

Между тем стало известно, что собравшиеся на митинг сторонники Мелиса Калыкова выражают негодование в связи с, по их мнению, несправедливым расследованием в отношении их родственника.

Так, на одном из плакатов указано требование принять меры в отношении всех работников прокуратуры, которые были также на охоте вместе с убитым прокурором и подозреваемым.

А Дариха Калыкова - родная сестра подозреваемого в убийстве, выступила с обращением к Президенту КР, Спикеру КР и Омбудсмену, где озвучила ряд фактов, которые, по ее словам, говорят о том, что ее брат не виноват.

В своем обращении она указывает, что показания против ее брата дают 5 прокуроров, коллеги, которых ведут следствие.

"Люди видели следующее: когда мой брат возвращался с охоты по улице Турмаматова, прокурор Баткенского района Калыбеков огородил ему путь своей служебной автомашиной и остановил его, после подошел и сказал, что в его машине остался устукан шефа (Мамажакыпова) и забрал с багажника Лексуса кое-какие вещи. Далее моему брату предложил выпить еще водки. Уезжая, Калыбеков забрал ключ от автомашины Лексус. Потом мой брат оставил машину открытой, вызвал жену и с ней уехал домой. Как домой приехал, те же сотрудники прокуратуры вместе с милицией задержали его. 24 ноября заместитель Баткенского УВД Усанов Арстан в пресс-конференции сообщил, что прокурор Калыбеков позвонил УВД и сообщил, что видел автомашину Лексус по улице Турмаматова, после сотрудники милиции обнаружили в автомашине Лексус окровавленный нож, пули", - написала она.

Также она отметила, на ее взгляд, нестыковки в сообщениях МВД.

"Убитого прокурора Мамажакыпова первым нашел именно исполняющий обязанности главы прокуратуры Баткенского района Санжар с прибором ночного видения, и сообщил милиционерам о находке. Откуда прокурор Санжар знал, что там находится тело убитого прокурора? Но почему-то заместитель УВД Усанов Арстан на пресс-конференции сказал, что тело убитого прокурора нашли сотрудники-милиционеры", - добавила Калыкова.

Напомним, 43-летний прокурор Баткенской области Анарбай Мамажакыпов 18 ноября был найден мёртвым. Около 10 часов вечера в Баткене нашли его машину, салон которой был испачкан кровью. По подозрению в убийстве задержан глава УКС Баткена Мелис Калыков. Возбуждено уголовное дело по статье 97 ("убийство") Уголовного кодекса КР.