Клановая зависимость, или кто крышует главного "эвакуаторщика" Бишкека?

Редакция VB.KG решила поинтересоваться у Генеральной прокуратуры КР, будет ли гражданам возмещен материальный ущерб, если, как она сама заявляет, стоимость услуг принудительного эвакуатора была незаконно завышена.

- Да, сотрудники ГУОБДД вместе с ОсОО "Портал Групп" нанесли ущерб не только государству, не доплатив в бюджет с эвакуированных машин, но самим гражданам, чьи машины были принудительно эвакуированы. Сумма ущерба последним устанавливается. Следствие будет разбираться по каждому факту. Но о возмещении говорить пока преждевременно. Сейчас решается вопрос касательно деятельности самого ОсОО. Может этот вопрос будет инициирован по результатам расследования. Смотря, какое решение будет принято по возбужденному делу, - заявила VB.KG руководитель пресс-службы Генпрокуратуры КР Наргиза Куватова.

Она также сообщила, что деятельность ОсОО по принудительной эвакуации автотранспорта пока не приостановлена.

Напомним, по данным Минюста КР, ОсОО "Портал Групп" занимается деятельность грузового автомобильного транспорта. Перерегистрировано оно было 7 августа текущего года. И, по последней информации, ее руководителем (как и одним из учредителей) является Бийбосунов Нурбек Мелисович.

Кстати, в 2015 году Генеральная прокуратура уже возбуждала уголовное дело по факту незаконного взимания платы за эвакуацию транспортных средств дорожно-патрульной службой ГУВД города Бишкек.

Тогда было установлено, что без проведения конкурса был заключен договор с ОО "Аргымак" за день до проведения конкурса. Несмотря на то, что через несколько месяцев договор был расторгнут, ОО "Аргымак" продолжало незаконно взимать оплату за предоставляемые услуги с владельцев эвакуированных транспортных средств.

О результатах следствия информации нет.

И, что интересно, по данным того же Минюста КР, руководителем ОО "Служба эвакуации транспортных средств "Аргымак" являлся Нурбек Бийбосунов.

В чем же причина такой непотопляемости г-на Бийбосунова?

О нем в свободном доступе информации крайне мало. Однако есть данные по его, очевидно, родственникам.

Так, например, в августе 2017 года в Министерстве внутренних дел Кыргызстана созданы 6 самостоятельных служб, сообщает пресс-служба ведомства. И начальником Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции назначен полковник милиции Бийбосунов Улан Мелсович.

И это не единственный Бийбосунов в высших эшелонах власти. В распоряжении правительства от 29 мая 2018 года фигурирует Бийбосунов Руслан Мелсович - на тот момент директор департамента интеграционных объединений Министерства иностранных дел Кыргызской Республики. Судя по данным на официальном сайте МИДа, он и сейчас занимает эту должность.

Есть еще начальник Академии МВД Кыргызской Республики, полковник милиции Бийбосунов Адылбек Качкынбекович. Возможно, полковник и все вышеупомянутые персонажи лишь однофамильцы - проследить их родственную связь пока не удалось.

Так что, закроет ли и на этот раз Генпрокуратура уголовное дело, или доведет его до конца, и, может даже, рассмотрит участие высокопоставленных Бийбосуновых к незаконной деятельности родственника?