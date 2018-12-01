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Мать уже полтора года не может добиться ответа, кто убил ее 21-летнего сына

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- Елена Цой
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Сегодня жительница Ак-Суйского района Кенжегул Усубалиева через СМИ обратилась к Президенту Кыргызской Республики С. Жээнбекову по факту смерти 21-летнего сына, найденного мертвым полтора года назад. По ее словам, несмотря на прошествии времени, уголовное дело так и не раскрыто. Речь идет о жителе села Боз-Учук Ак-Суйского района Темирлане Алиеве, 1996 года рождения, который был найден мертвым в 2017 году, сообщил VB.KG руководитель пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

На данное заявление сообщаем следующее: 10-июня 2017 года примерно 7.15 часов в дежурную часть ОВД Ак-Суйского района поступило сообщение о том, что на участке "Кыркабак" возле поворота дороги в село Жолголот с автодороги Каракол-Теплоключенка был обнаружен труп мужчины. Прибывшая следственно-оперативная группа районной милиции в ходе проведенных следственных мероприятий установила, что житель села Ново-Вознесеновка Ак-Суйского района 1996 года рождения Темирлан Алиев погиб в результате огнестрельного оружия. Рядом с погибшим было обнаружено гладкоствольное огнестрельное оружие 16 калибра и автомашина марки "Субару-Лигаси".

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий был установлен владелец автомашины. Им оказался родственник погибшего, житель села Теплоключенка Эрнис Белеков, который пояснил, что 9-июня 2017-года примерно 23.00 часов Т. Алиев попросил его автомашину, чтобы по делам съездить в г. Каракол.

Данный факт был зарегистрирован в ОВД Ак-Суйского района и 12-июня было возбуждено уголовное дело по ст. 97 (Убийство) УК КР. Были назначены соответствующие по уголовному делу ряд судебных экспертиз. Позже расследование данного уголовного дела было взято в производство следственной службы УВД Иссык-Кульской области.

В связи с ходатайством потерпевшей стороны и их законного представителя были назначены дополнительные комиссионные экспертизы, в том числе независимых экспертиз, а также была проведена эксгумация погибшего. Данные обстоятельства послужили для продления сроков расследования уголовного дела.

По доводам потерпевшей стороны и их адвоката о причастности к гибели сына знакомых снохи, жителей села Ирдык Жети-Огузского района Т.Ю., Н.Ю., Р.М., Б.Б., в отношении них были проведены следственно-оперативные мероприятия. По результатам которых выяснилось, что в момент смерти погибшего у данных лиц имеются алиби.

Мать погибшего проинформировала СМИ, что 8 июля 2018 года по их инициативе была проведена эксгумация тела Темирлана и назначена независимая экспертиза. И результаты этой баллистической экспертизы свидетельствуют о том, что выстрел был произведен из другого оружия. А Темирлан, если бы даже и хотел себя застрелить из того ружья, то просто бы не дотянулся руками до курка оружия. И даже в этом случаи милиция опровергают результаты экспертизы.

На данное сообщение матери погибшего заявляем следующее, в соответствии со ст. 13 Закона Кыргызской Республики "О судебно-экспертной деятельности" негосударственные судебно-экспертные организации проводят все виды судебных экспертиз, кроме экспертиз, проводимых исключительно государственными судебно-экспертными организациями, т.е. не могут провести экспертизу трупов. В результате указанная Кенжегул Усубалиевой экспертиза, проведенная ОсОО "Центр альтернативных экспертиз", не имеет юридической силы.

На основании изложенного и беря во внимание заключение специалиста ОсОО "Центр альтернативных экспертиз", а также удовлетворяя ходатайства потерпевшей стороны, была назначена дополнительная комплексная судебно-медицинская, баллистическая экспертизы в судебно экспертную службу при Правительстве КР и экспертную службу МВД КР.

Каждый раз по ходатайству потерпевшей стороны и их законного представителя следственной службой УВД Иссык-Кульской области беспрепятственно проводят ознакомление ходом следствия по данному уголовному делу, и все приведенные доводы жительницы Ак-Суйского района Кенжегул Усубалиевой по факту гибели её сына проверяется в рамках возбужденного уголовного дела.


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URL: https://www.vb.kg/375190
Теги:
ГУВД, Иссык-Кульская область, убийство, Кыргызстан, следствие, уголовное дело
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