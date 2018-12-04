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Он был честным, грамотным. Как погиб 33-летний майор милиции Ошской области

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- Оксана Гут
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"Он был честным и грамотным сотрудником, единственным сыном в семье". Так отзываются в УВД Ошской области о своем коллеге Максатбеке Рахматжан уулу, который погиб при трагической случайности в ночь со 2 на 3 декабря.

- Примерно в 2 часа ночи он один возвращался на своей машине Toyota Camry с ночного дежурства. На трассе Бишкек-Ош в районе Узгена Максатбек Рахматжан уулу не справился с управлением. Авто трижды перевернулось. Водитель скончался на месте. У него остались четверо детей. Семье погибшего будет оказана материальная помощь, - сообщили VB.KG в пресс-службе областной милиции.

В настоящее время назначены судебно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.

Максатбек Рахматжан уулу родился 1985 года в селе Кеңеш Ноокатского района Ошской области. Последняя должность, которую он занимал, - следователь по особо важным делам УВД Ошской области.

Какая-то черная полоса наступила для сотрудников правоохранительных и следственных органов. Смерть идет буквально за ними по пятам. Напомним, сейчас идет расследование громкого убийства прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова. Главный подозреваемый - начальник Управления капитального строительства при мэрии Баткена Мелис Калыков. Его родные выступают против обвинений и настаивают на причастности других прокуроров, коллег погибшего.


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URL: https://www.vb.kg/375241
Теги:
ДТП, Ошская область, смертность, экспертиза, следствие, УВД
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