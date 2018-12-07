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С 1 января 2019 года для выезда детей в Россию потребуется загранпаспорт

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- Виктория Григоренко
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C 1 января 2019 года для детей граждан Кыргызстана, не достигших 16 лет, для выезда в Россию потребуется общегражданский паспорт. Раньше было достаточно справки-вкладыша к свидетельству о рождении, подтверждающим наличие у ребенка гражданство страны. Об этом сообщила пресс-секретарь посольства КР в РФ Гулбарчын Байымбетова.

"В настоящее время Посольству Кыргызстана в России поручено до конца 2019 год оформление вкладышей только в исключительных случаях для выезда из РФ в КР. Поэтому просим наших соотечественников заранее позаботиться и оформить несовершеннолетним детям заграничный паспорт для пересечения госграницы", - пояснила Байымбетова.

Стоит отметить, что подобная информация уже вызвала волну недовольства среди граждан. По их словам, дипведомство поздно информировало людей о нововведении.

"Чтобы получить заграничный паспорт для детей понадобится три месяца! Сколько еще будет госпошлина? И, самое главное, зачем оформлять загранпаспорт для детей, чтобы выехать из РФ в Кыргызстан?", - сетуют граждане.


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URL: https://www.vb.kg/375332
Теги:
ГРС, дети, миграция, паспорт, посольство, Россия, Кыргызстан
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