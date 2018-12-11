Муж девушки, которая просила о помощи, заявил, что у нее была истерика

Главное Управление Обеспечения Безопасности Дорожного Движения МВД КР опубликовало видео-интервью с мужем той самой девушки, которая кричала, просила о помощи, находясь в машине, которую остановили сотрудники ГУОБДД.

Он объяснил, что они с женой и братом были в клубе, и там она его приревновала. Из-за чего хотела поехать к маме, а, мол, он ее не отпускал, и у супруги началась истерика.

"Она живая", "Претензий ни к кому не имеем", - заявил мужчина.

Видео было снято на площади Ала-Тоо, судя по всему уже после запуска главной новогодней елки страны. Почему запись сделана именно там, и насколько ГУОБДД имеет право до окончания результатов проверки СВР МВД КР публиковать такие видео - вопрос.