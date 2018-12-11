Муж девушки, которая просила о помощи, заявил, что у нее была истерика

Проблема не в том, что у женщины была истерика и она была с мужем. Проблема в том, что сотрудники МВД отпустили машину, в которой была насильно удерживаемая женщина, просившая помощи. Даже если это был жена - надо было всех отвезти в РОВД и там разбираться, жена ли или нет ! И разве у мужа есть права насильно удерживать жену в машине ?!!! Этих "доверчивых" милиционеров надо выгнать из милиции за то, что деньги не стали отзываться на крики о помощи. Знаете, если бы эти менты не получили деньги от водителя - они бы задержали всех, находившихся в машине. Но за деньги, как выяснилось, они даже не попытаются помочь женщине.
В России недавно был случай - в милицию позвонила женщина и попросила помощи, так как ее избивал муж. Сотрудница милиции, принимавшая звонок, решила, что в семейные разборки влезать не стоит и не выслала наряд. Итог - муж зарезал жену. Менты должны ограждать от насилия всех, и жен - тоже.