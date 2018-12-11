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Муж девушки, которая просила о помощи, заявил, что у нее была истерика

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- ВБ
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Главное Управление Обеспечения Безопасности Дорожного Движения МВД КР опубликовало видео-интервью с мужем той самой девушки, которая кричала, просила о помощи, находясь в машине, которую остановили сотрудники ГУОБДД.

Он объяснил, что они с женой и братом были в клубе, и там она его приревновала. Из-за чего хотела поехать к маме, а, мол, он ее не отпускал, и у супруги началась истерика.

"Она живая", "Претензий ни к кому не имеем", - заявил мужчина.

Видео было снято на площади Ала-Тоо, судя по всему уже после запуска главной новогодней елки страны. Почему запись сделана именно там, и насколько ГУОБДД имеет право до окончания результатов проверки СВР МВД КР публиковать такие видео - вопрос.


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URL: https://www.vb.kg/375416
Теги:
насилие, семейное насилие, Бишкек, Кыргызстан, ГУОБДД
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Комментарии
Читатель
11.12.2018, 14:24

Проблема не в том, что у женщины была истерика и она была с мужем. Проблема в том, что сотрудники МВД отпустили машину, в которой была насильно удерживаемая женщина, просившая помощи. Даже если это был жена - надо было всех отвезти в РОВД и там разбираться, жена ли или нет ! И разве у мужа есть права насильно удерживать жену в машине ?!!! Этих "доверчивых" милиционеров надо выгнать из милиции за то, что деньги не стали отзываться на крики о помощи. Знаете, если бы эти менты не получили деньги от водителя - они бы задержали всех, находившихся в машине. Но за деньги, как выяснилось, они даже не попытаются помочь женщине.

В России недавно был случай - в милицию позвонила женщина и попросила помощи, так как ее избивал муж. Сотрудница милиции, принимавшая звонок, решила, что в семейные разборки влезать не стоит и не выслала наряд. Итог - муж зарезал жену. Менты должны ограждать от насилия всех, и жен - тоже.

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Мужик
11.12.2018, 15:24

Истерика у нее там была или что, это не важно. Если она хотела уйти, то муж не имел права ее удерживать силой. Она же не его собственность. И гаишники должны были на это отреагировать. И журналисты снимавшие сюжет тоже не должны были замалчивать этот случай. А то наверно стояли и смотрели как менты взятки берут, а потом просто все это вырезали.

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Врать не ХОРОШО
11.12.2018, 15:45

Вика была в машине, объяснительную пишет Камиля. Что-то обмана много...

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