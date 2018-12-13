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В call-центр мэрии Бишкека "185" за неделю поступило 366 жалоб и обращений

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- ВБ
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С 3 по 9 декабря этого года в Call-центр мэрии столицы от жителей города поступило 366 жалоб и обращений, из них было зарегистрировано 117 обращений.

Большая часть поступивших звонков носила справочный характер.

Дорогие горожане! Звонки также принимаются по телефонам: 185 и 1840 круглосуточно, а также фотографии с проблемами можно присылать по номеру: 0554 182-185. Также служба оперативного реагирования принимает жалобы и заявки по короткому номеру 1850.

Также столичный муниципалитет убедительно просит горожан проявить бдительность и присылать свои обращения и жалобы на указанные телефоны:

- Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) - 0557- 99-79-27;

- Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) - 0554 95-55-09;

- Аскарбеков Мавлян Амангельдиевич (Первомайский район) - 0555 66-60-96;

- Касымбеков Рустам Асаналиевич (Свердловский район) - 0703 611 806.

Ваши жалобы принимаются и через мобильное приложение "Bishkek 312". Также ждем от вас через данное мобильное предложение персональное или коллективное видеопоздравление, флешмоб (не более 1-2 минут), селфи на тему: "С новым годом, мой любимый город!", которые станут участниками новогоднего конкурса. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинства и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса. Оценка видеороликов будет проведена по критериям: соответствие работы заявленной теме, глубина раскрытия темы, ясность представления, оригинальность видеоролика (новизна идеи), информативность, креативность. Подробности о конкурсе по ссылке: http://www.meria.kg/ru/post/17638


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URL: https://www.vb.kg/375464
Теги:
Азиз Суракматов, мэрия, Кыргызстан, мэр
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