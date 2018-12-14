Куда исчезли 14 миллионов долларов из проекта Минсоцразвития?

Куда делись 14 миллионов с 16,8 миллионов долларов с проекта "Содействие в развитии национальной системы соцзащиты и повышения социально-экономической устойчивости сообществ", реализованного Министерством труда и социального развития в 2014- 2016 годах?

Этот вопрос лидер партии "Чон Казат" Максат Мамытканов адресовал руководству страны и главе ведомства. Об этом редакции VB.KG подтвердил он сам.

По его словам, их политобъединение заинтересовал этот вопрос после пресс-конференции посла России, в котором он выразил недовольство использованием их финансовой помощи. В частности, из слов посла можно было понять, что 2 миллиона из 4 миллионов долларов российской помощи были использованы не по назначению.

-Мы написали официальное письмо в Минсоцтруда и нам пришел официальный ответ с приложением всех документов. Я просто сел и подсчитал. И так в проекте участвовали:

Нарынская область: 1 109 человек получили 212,368 т муки и 20,144 т растительного масла;

Баткенская область: 1 934 - 349,295 т муки и 31,766 т растительного масла;

Жалалабадская область: 3 107 человек, которым раздали 533,265 т муки и 49,311 т растительного масла;

Ошская область: 3 375 человек, которым раздали 670,913 т муки и 63,778 т растительного масла;

Таласская область: 1 448 человек, которым раздали 253,904 т муки и 24,137 т растительного масла;

В итоге: 10 975 человек получили 2 044,216 т муки и 192,521 т растительного масла, - предоставил свои подсчеты Мамытканов.

Из этих данных, отметил политик, получается цифра, совершенно далекая от первоначальной цифры в 16,8 миллионов долларов.

- 1 кг муки стоит 50 сом. Значит 2 044.216 т умножаем на 50 и получаем 102 210 880 сом, которые равны 1 миллиону 572 тысячи долларов. 1 литр масла стоит 100 сом. Значит 192,521 умножаем на 100 и получаем 296 тысяч 186 долларов. Суммируем эти цифры и получаем 1 миллион 868 тысяч 659 долларов. Возникает вопрос. Где остальные 14 миллионов 131 тысяч долларов? Мы просим президента и премьер-министра задать этот вопрос новому министру труда и социального развития. Он как новый глава ведомства должен отреагировать и провести расследование. Если худшее подтвердится, то виновных необходимо привлечь к ответственности, - добавил он.