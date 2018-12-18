За 8 лет только 60 граждан Кыргызстана вступили в брак с гражданами Китая

Относительно ранее опубликованной информации в средствах массовой информации и социальных сетях о гражданах Китайской Народной Республики, находящихся на территории Кыргызской Республики, пресс-служба правительства сообщает, что согласно данным Государственной пограничной службы Кыргызской Республики в 2018 году на территорию Кыргызской Республики прибыло 35 215 граждан КНР (в 2017 году – 41 307 граждан), в то же время из Кыргызской Республики выехало 34 436 граждан КНР (в 2017 году - 40 690).

Согласно данным Министерства иностранных дел Кыргызской Республики, в 2018 году граждане КНР получили 21 017 виз, из которых 14 492 - электронные. В 2017 году было получено 12 310 виз (из них 1 013 электронных виз), включая многоразовые визы, позволяющие въезжать на территорию Кыргызской Республики несколько раз в течении одного календарного года.

По данным Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики, разрешение на временное проживание выдано 11 966 гражданам КНР (в 2017 году было выдано 18 312 разрешений), из них 9 498 китайских граждан получили разрешение на временную трудовую деятельность (в 2017 году было выдано 11 593 разрешений на временную трудовую деятельность). Вместе с этим работодатели обязаны ежегодно продлевать разрешения на временную трудовую деятельность в Государственной службе миграции при Правительстве Кыргызской Республики.

Кроме того, за период с 2010 по 2018 годы всего 60 граждан Кыргызской Республики официально вступили в брак с гражданами Китайской Народной Республики (получили свидетельство о браке).

За период с 2010 по 2018 годы 268 граждан Китайской Народной Республики получили гражданство Кыргызской Республики. В том числе 171 кыргыз, 72 уйгура, 9 узбеков, 6 китайцев, 9 дунган и 1 казах.

Учитывая приведенные данные, призывы, содержащие недостоверную информацию, могут нанести урон двустороннему кыргызско-китайскому стратегическому сотрудничеству.