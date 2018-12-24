Семья, где от побоев погиб 1,5-летний малыш, воспитывает еще 4-х детей

Министерство труда и социального развития относительно произошедшего в Джети-Огузском районе, где от побоев тети умер 1,5 годовалый ребенок, сообщает следующее:

Инцидент произошел в селе Светлая Поляна. Мама малыша Б.А.Э. 1997 г.р. (со слов дяди Б.А.Э.) была разведена с мужем, официально брак не был зарегистрирован и в свидетельстве о рождении ребенка в графе "отец" также не указано ФИО отца.

Сама Б.А.Э. с ребенком проживала в городе Токмок. В ноябре текущего года она оставила своего сына Б.А. 2017 г.р. дяде по линии матери Дж.А.Б. и его жене Б.А.Р. Затем уехала на заработки в Москву.

О том, что ребенка мать малыша оставила временно родственникам, она в органы соцразвития не сообщала, также как и ее родственники, которые смотрели за ребенком.

Семья Дж.А.Б. (дядя) состоит на учете как малоимущая с 26.01.2016 г. На четверых детей получает пособие в размере 3564 сом.

23 декабря 2018 года примерно в 12:00 часов тетя Б.А.Р. доставила ребенка в тяжелом состоянии в районную больницу. По словам врачей, ребенок умер ночью 23 декабря, не приходя в сознание. В настоящее время Б.А.Р. задержана правоохранительными органами, и ведутся следственные мероприятия, где также принимают участие сотрудники Управления соцразвития Джети-Огузского района.

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