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Меньше чем за месяц рейда в Чуйской области раскрыто 155 преступлений

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- ВБ
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В Чуйской области проводится комплексные оперативно-профилактические мероприятия под кодовым названием "Отработка". Пресс-служба ГУВД уточняет, что ряд мероприятий начался с 5 декабря 2018 года и будет проводиться до 30 декабря 2018 года.

С 5 по 21 декабря 2018 года в ходе рейда "Отработка" в рейде участвовали все службы районного отдела внутренних дел, местного самоуправления и общественности, где участвовало более 980 человек.

В ходе рейда раскрыто 155 преступлений, (Кеминский район - 4, Чуйский район - 19, Токмак - 9, Ысык-Атинский район - 24, Аламединский район - 40, Сокулукский район - 24, Московский район - 7, Жайылский район - 24, Панфиловский район - 4).

Из раскрытых есть не только имущественные, раскрыты в том числе тяжкие и особо тяжкие преступления. Такие, как убийство и разбойное нападение, угон автомашины.

Зарегистрировано:

8 фактов незаконного хранения огнестрельного оружия (Чуйский район - 1, Токмак - 1, Ысык-Атинский район - 1, Сокулукский район -1, Жайылский район - 3, Панфиловский район - 1).

18 фактов преступлений, связанных с наркотиками, где всего изъято 3 кг 675 гр разных наркотических веществ таких, как

гашиш, конопля и тд.

В ходе рейда проверено домовладений - 20403, с обхватом населения - 63381, составлено административных протоколов - 4294, из них за хулиганство - 131, за распитие спиртных напитков -1597, за нарушение паспортного режима - 1866, и другие правонарушения - 700.

По линии УОБДД Чуйской области за нарушение правил дорожного движения составлено -11254 административных протоколов:

-по ст.238 (Управление транспортными средствами водителями или иными лицами в состоянии опьянения, а равно передача управления и допуск к управлению транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения)-98,

-ст.244 (Управление водителями транспортных средств, не имеющими при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения)-146,

-ст.247 (Нарушение Правил дорожного движения его участниками (за исключением водителей механических транспортных средств)-92,

-поставлено автомашин на штраф стоянку-229. В том числе, сотрудниками УОБДД Чуйской области с участием сотрудниками милиции ГРОВД Чуйской области раскрыто 3 преступления.

Сотрудниками Криминальной милиции ГУВД Чуйской области во время рейда было проверено 556 автотранспортных средств, их них составлено административных протоколов - 20, поставлено автомашин на штрафстоянку-5. Сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области раскрыто 7 преступлений и задержаны 2 разыскиваемых лица за совершенное преступление.

Сотрудниками Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции Чуйской области во время рейда раскрыто - 4 преступления, такие как кража - 1, мошенничество -1 и 2 факта попытки незаконного пресечения границы на

посту "АК-Жол" в декабре месяце 2018 года.

По фактам незаконной миграции согласно ст.390 (Нарушение иностранными гражданами и лицами без гражданства установленного порядка пребывания в Кыргызской Республике или транзитного проезда) КоАО Кыргызской Республики, наложен штраф 6 иностранным гражданам на сумму 51500. Проверено религиозных учреждений-444, проверено иностранных граждан -155, за нарушения паспортного и визового режима составлен 21 административный протокол, 2 иностранных граждан подготовлены к депортации, всего наложено штраф иностранным гражданам-163000 сомов.

В ходе проведения комплексного оперативно-профилактические мероприятия под кодовым названием "Отработка", были проверены -13816 мест, такие как сауны - 119, частные гостиницы-173, кафе и рестораны-383, торгово-рыночные

комплексы-572, авто-рынки-134.

Были проверены лица, состоящие на профилактическом учете граждан - ранее судимых, с психическими расстройствами,

несовершеннолетние.

Взяты на профилактический учет всего 539 граждан, это ранее судимые, условно-досрочно освобожденные, граждане, оказывающие насилие в семье, семьи находящиеся в трудной жизненной ситуации, несовершеннолетние, охотники- любители.

Проверены объекты с лицензионно-разрешительной системы - 2711. Из них на 65 составлены административные протоколы за условия хранения огнестрельного оружия и истечение срока регистрации.


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URL: https://www.vb.kg/375712
Теги:
ГУВД, МВД, кафе, кража, наркотики, семейное насилие, убийство, Чуйская область, преступление, Кыргызстан
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