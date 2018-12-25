Как запрос от СМИ в Минюст попал в открытый доступ? Начато расследование

По ситуации с судебным иском к газете "Деньги&Власть" в Министерстве юстиции начато служебное расследование. Об этом редакции VB.KG сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Минюста, о данном расследовании предупрежден и сам главный редактор газеты Турат Акимов.

- Результаты расследования, возможно, будут уже в конце недели, - заверили в госоргане.

Напомним, по словам журналиста Турата Акимова, на газету "Деньги&Власть" подали в суд только за то, что издание направило письменный запрос в Министерство юстиции.

- Мы обратились с письмом в Минюст КР рассмотреть законность заключенного между адвокатом Джумакуловой и гражданкой Резниковой договора на оказание юридических услуг от 14.12.2016, в котором одним из условий было записано так: "адвокат вправе отказаться от исполнения договора, сумма гонорара не возвращается". Но вместо серьезного анализа и разбирательства по данному факту нам в ответ всучили судебный иск от имени адвокатов. Наше письмо в Минюст является лишь внутренней перепиской между газетой и Минюстом КР. Оно не является публичным письмом и в СМИ оно не публиковалось. Как публичный материал оно не существует в природе, - заявил Акимов.