Погода
$ 69.80 - 69.90
€ 79.20 - 80.32

Как запрос от СМИ в Минюст попал в открытый доступ? Начато расследование

375  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По ситуации с судебным иском к газете "Деньги&Власть" в Министерстве юстиции начато служебное расследование. Об этом редакции VB.KG сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Минюста, о данном расследовании предупрежден и сам главный редактор газеты Турат Акимов.

- Результаты расследования, возможно, будут уже в конце недели, - заверили в госоргане.

Напомним, по словам журналиста Турата Акимова, на газету "Деньги&Власть" подали в суд только за то, что издание направило письменный запрос в Министерство юстиции.

- Мы обратились с письмом в Минюст КР рассмотреть законность заключенного между адвокатом Джумакуловой и гражданкой Резниковой договора на оказание юридических услуг от 14.12.2016, в котором одним из условий было записано так: "адвокат вправе отказаться от исполнения договора, сумма гонорара не возвращается". Но вместо серьезного анализа и разбирательства по данному факту нам в ответ всучили судебный иск от имени адвокатов. Наше письмо в Минюст является лишь внутренней перепиской между газетой и Минюстом КР. Оно не является публичным письмом и в СМИ оно не публиковалось. Как публичный материал оно не существует в природе, - заявил Акимов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/375728
Теги:
коррупция, суд, Кыргызстан, следствие, Турат Акимов, Деньги&Власть, Министерство юстиции, СМИ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  