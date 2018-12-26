Алия Шагиева рассказала, как назвала дочь. Аюна!...

Поклонники молодой художницы, дочери экс-президента Алмазбека Атамбаева Алии Шагиевой с нетерпением ждали, когда же она назовет имя своей новорожденной дочери. И вот, это случилось.

Аюна

"Аюна. Я увидела это сочетание букв где-то в интернете в списке женских имён, произнесла вслух и влюбилась навсегда. Ещё до рождения малышки я была почти уверена, что это имя - её имя. Это знание шло не из разума, а из души. Три гласные, одна согласная и то очень мягкая. Совсем как у меня, но по-другому. Как ветер или вода. Какая-то ласковая, но сильная стихия. Были ещё варианты, такие рациональные и более понятные окружающим, тоже вполне звучные, но интуиция победила рационализм. Смотрю на девочку и вижу, что это было верное решение. А ещё эти серо-голубые глаза как у мужа и сына... Карие я тоже люблю очень, но ничего не могу поделать с восторгом по поводу того, что у обоих детей глаза голубые. Это, наверное, просто человеческая черта такая - обожать то, чего у тебя нет) Не всегда, конечно, но в плане внешности точно", написала Алия Шагиева в своих аккаунтах в соцсетях.

Имя действительно очень странное, для наших мест необычное. Что оно означает?

Как говорят открытые источники, имя Аюна является символом надежности. Человек всегда точно знает, что нужно делать именно сейчас. Такие люди пользуются заслуженным авторитетом даже в юном возрасте.

Со временем эта особенность личности обретает четкую направленность под влиянием обстоятельств жизни. Избранный род деятельности становится областью приложения возможностей именно в качестве человека, на которого всегда можно положиться. Иногда на сохранение этого статуса уходят все физические и нравственные силы.

Свое сообщение Алия сопроводила картиной, где, очевидно, изображена она сама с дочкой и домашним питомцем - белой кошкой.