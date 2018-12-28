Исхак Пирматов признался, что давал взятки журналистам

Депутат Исхак Пирматов признался, что ему приходилось платить журналистам за их молчание, и теперь он сожалеет о своей ошибке. Об этом он написал на своей странице Facebook.

По словам народного избранника, этот случай произошел в 2012 году, когда на него завели незаконно уголовное дело.

"Уже стало обычной вещью, что некоторые журналисты, которые недостойны называться таковыми, превратились в продажных сплетников. Я никогда не обращал внимания на их публикации про себя и тем более никогда не судился с ними. И без этого рейтинг этих газет либо сайтов оставляет желать, а тут еще делать им пиар. Поэтому я очень сожалею о единственной своей ошибке. Когда в 2012 году на меня завели незаконно уголовное дело, я очень близко к сердцу воспринял клевету в свой адрес. Поэтому заплатил двум кыргызкоязычным газетам, точнее вымогателям с этих СМИ. Теперь я сожалею об этом, так как понял, что также как с террористами нельзя договориться, так и с такими людьми из СМИ нельзя торговаться", - написал он.

Но как выяснилось со слов самого депутата, подобные явления в его жизни до сих пор продолжаются. По крайней мере, дальше он обращается к представителям СМИ, которые, видимо, вымогают у него деньги.

"Я хотел бы обратиться к тем представителям желтой прессы, которые вновь включили старую пластинку и рассчитывают на этом поживиться. Ничего у вас не выйдет! Можете оставить эту надежду! Подумайте о том, что на том свете придется держать ответ за все! Вы, спрятавшись за фейковыми профилями, пишите о каких-то моих несметных богатствах, мол, я владелец сотен заправок и многоэтажных домов. Если все это найдете, то я отдам вам это!" - продолжил нардеп.

Исхак Пирматов выразил недоумение тем, что его пытаются записать в коррупционеры. Так как, по его словам, он никогда не работал на госдолжностях.

"Друзья! У меня точно такое же, как у вас, отношение к тем коррупционерам, которые разбогатели на государственных должностях. Невозможно так разбогатеть на зарплату. Поэтому я не понимаю, когда меня пытаются записать в эту категорию людей, так как я никогда не работал в госструктурах. В начале 90-х годов открыл свой бизнес и прошел все ступени без чьей-либо помощи и поддержки. Мне пытаются вменить "Кыргызнефтегаз", где я проработал какое-то время. Вы спросите знающих людей, в каком состоянии я принял предприятие и в каком сдал", - добавил он.

Издания и журналистов, которые вымогали и, возможно, сейчас вымогают у него деньги, Пирматов не назвал.