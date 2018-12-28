Погода
$ 69.79 - 69.90
€ 79.42 - 80.47

Исхак Пирматов признался, что давал взятки журналистам

1039  1
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Депутат Исхак Пирматов признался, что ему приходилось платить журналистам за их молчание, и теперь он сожалеет о своей ошибке. Об этом он написал на своей странице Facebook.

По словам народного избранника, этот случай произошел в 2012 году, когда на него завели незаконно уголовное дело.

"Уже стало обычной вещью, что некоторые журналисты, которые недостойны называться таковыми, превратились в продажных сплетников. Я никогда не обращал внимания на их публикации про себя и тем более никогда не судился с ними. И без этого рейтинг этих газет либо сайтов оставляет желать, а тут еще делать им пиар. Поэтому я очень сожалею о единственной своей ошибке. Когда в 2012 году на меня завели незаконно уголовное дело, я очень близко к сердцу воспринял клевету в свой адрес. Поэтому заплатил двум кыргызкоязычным газетам, точнее вымогателям с этих СМИ. Теперь я сожалею об этом, так как понял, что также как с террористами нельзя договориться, так и с такими людьми из СМИ нельзя торговаться", - написал он.

Но как выяснилось со слов самого депутата, подобные явления в его жизни до сих пор продолжаются. По крайней мере, дальше он обращается к представителям СМИ, которые, видимо, вымогают у него деньги.

"Я хотел бы обратиться к тем представителям желтой прессы, которые вновь включили старую пластинку и рассчитывают на этом поживиться. Ничего у вас не выйдет! Можете оставить эту надежду! Подумайте о том, что на том свете придется держать ответ за все! Вы, спрятавшись за фейковыми профилями, пишите о каких-то моих несметных богатствах, мол, я владелец сотен заправок и многоэтажных домов. Если все это найдете, то я отдам вам это!" - продолжил нардеп.

Исхак Пирматов выразил недоумение тем, что его пытаются записать в коррупционеры. Так как, по его словам, он никогда не работал на госдолжностях.

"Друзья! У меня точно такое же, как у вас, отношение к тем коррупционерам, которые разбогатели на государственных должностях. Невозможно так разбогатеть на зарплату. Поэтому я не понимаю, когда меня пытаются записать в эту категорию людей, так как я никогда не работал в госструктурах. В начале 90-х годов открыл свой бизнес и прошел все ступени без чьей-либо помощи и поддержки. Мне пытаются вменить "Кыргызнефтегаз", где я проработал какое-то время. Вы спросите знающих людей, в каком состоянии я принял предприятие и в каком сдал", - добавил он.

Издания и журналистов, которые вымогали и, возможно, сейчас вымогают у него деньги, Пирматов не назвал.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/375822
Теги:
Исхак Пирматов, коррупция, взятка, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, СМИ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Скептик
28.12.2018, 12:51

Давайте, допустим, что Пирматов Исхак - честный и хороший. Допустим.

Тогда есть следующие вопросы:

1. Как, никому не известный и ничем не отличившийся молодой безработный (после увольнения с поста руководителя "Кыргызнефтегаза") сразу после заведения уголовного дела вдруг решил стать депутатом Жогорку Кенеша ?

2. Чтобы стать депутатом мало кому известному человеку требуется заплатить кругленькую сумму. Откуда у него появились денежки на взнос в партию бакиевцев ?

3. В 2009 году чистая прибыль "Кыргызнефтегаза" составила жалких 18 млн. сомов, всего через год после его увольнения чистая прибыль "Кыргызнефтегаза" составила уже 255 млн. сомов !!!!!

4. И т.д и т.п.

Все эти выборы по партийным спискам привели к тому, что любые хапуги, воры, коррупционеры могут скинуться, создать партию, задурить голову избирателям/купить голоса и стать депутатами Жогорку Кенеша.

Если бы каждого депутата избирали индивидуально, а не по партийным спискам, большинство нынешних депутатов никогда не стали бы депутатами.

Мне очень жаль, что Кыргызстан оказался под властью организованных политических группировок (ОПГ).

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  